Governo | Trizzino M5S | ‘ecco perché voto sì al governo con il Pd’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Il deputato grillino palermitano Giorgiovoterà ‘sì’ domani sulla piattaforma Rousseau che chiederà ai simpatizzanti M5S se vogliono unM5S-Pd. E lo spiega in un lungo post sui social. “Amici e conoscenti mi chiedono in queste ore un parere sull’attuale crisi politica e sulla possibile alleanza M5S – Pd ed in particolare mi domandano cosa voterò domani sulla piattaforma Rousseau. Una premessa prima di dare una risposta devo farla e riguarda la necessità che in questa fase delicata della storia del paese non bisogna reagire impulsivamente e bisogna essere chiari nell’analizzare la realtà – spiegasu Facebook – L’attuale legge elettorale non consente in alcun modo che un solo partito possa da solo raggiungere la maggioranza assoluta dei voti e per questo l’unico ...