Governo | per il Lavoro rispunta Boeri | Delrio alla Commissione Ue

"Così può saltare il Governo". Becchi - fonti riservate M5s : non tutto è ancora perduto : tutto fatto, o forse no? Questa crisi infinita, diciamolo pure, comincia a stancare. Il mese delle ferie è finito e bisognerebbe tornare a lavorare. Dovrebbe valere anche per i politici. Ma sì, comunque siamo alle battute finali di una farsa: dicono di discutere di programmi quando invece l' obbiett

LAVORO E NUOVO Governo/ Quattro mosse per rilanciare l'occupazione : Politiche attive, formazione, apprendistato e LAVORO 4.0: bisogna ripartire da qui. Senza dimenticare sostegno agli investimenti e alla domanda di consumi

Governo M5s-Pd appeso al voto su Rousseau : perché l'esito è imprevedibile : Martedì 3 settembre si svolgerà la consultazione online su Rousseau per decidere se il M5s dirà sì all'alleanza politica con...

Governo Conte-Bis : 'Deadline mercoledì'/ Salvini 'Lega aperta a delusi M5s. Il Pd...' : Conte fissa deadline Governo Pd-M5s 'non oltre mercoledì': trattative su programma e ministri, Zingaretti 'non sarà facile ma ce la mettiamo tutta'

Governo : Conte ‘io M5S? inappropriato’ - ma su social in video festa 5 Stelle per voto 2018 : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Definirmi dei CinqueStelle mi sembra una formula inappropriata”, ha detto stamattina Giuseppe Conte intervistato alla festa del Fatto Quotidiano. “Non sono iscritto al Movimento 5 Stelle, non partecipo alle riunioni del Gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i Gruppi parlamentari”, ha argomentato il premier incaricato marcando la sua “vicinanza” al Movimento e a ...

**Governo : Salvini - ‘Conte? cosa non si fa per una poltrona…’** : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “cosa non si fa per la poltrona, che pena… Mi dispiace per gli elettori 5 Stelle che avevano creduto sinceramente in un grande cambiamento e si sono ritrovati con l’avvocato del Pd!”. Lo scrive Matteo Salvini su twitter. “Almeno ora molti apriranno gli occhi, sono convinto che i giochini di palazzo, da tempo progettati ed oggi evidenti a tutti, verranno severamente puniti dagli ...

Governo - la diretta – Franceschini dà ragione a Grillo e propone : “Eliminiamo entrambi i posti da vicepremier”. Tutto il Pd con lui - compreso Zingaretti : “Contributo per sbloccare la situazione” : Beppe Grillo che “benedice” l’alleanza giallo-rossa, il “tweet di pace” con cui gli risponde Nicola Zingaretti. Poi Dario Franceschini prova a indicare la via: “Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier“. Un assist per uscire dall’impasse sulla questione della vicepresidenza che viene appoggiato da tutti i democratici, segretario compreso: “Un altro ...

Mare Jonio - evacuati tre migranti per motivi di salute. Ne restano ancora 31. Zingaretti insiste : “Il Governo non faccia finta di nulla” : Sono stati evacuati da una motovedetta della Guardia Costiera tre dei 34 migranti a bordo della nave Mare Jonio dell’ong Mediterranea Saving Humans: le loro condizioni di salute si erano aggravate e non erano più “compatibili con la permanenza sulla nave”, come ha fatto sapere l’ong in un tweet. “Devono scendere tutti in barella? A che punto volete arrivare?”, ha incalzato Mediterranea che in giornata aveva ...

Governo - Conte al Quirinale - deadline mercoledì. Zingaretti : «Via i due vicepremier - di tutto per dare Governo all'Italia» : governo, sulla trattativa M5S-Pd il premier incaricato Giuseppe Conte esprime tutto il suo ottimismo. Conte è intervenuto poco dopo le 12 alla festa del Fatto Quotidiano, alla Versiliana....

Governo - Bonafè e Morra intervistati da Gomez. L’eurodeputata Pd : “Ci sia cambio dei protagonisti. Soprattutto tra i dem”. Il senatore M5s : “E’ da meschini se fallisce per le poltrone” : Per la democratica Simone Bonafè è “un’operazione ad altissimo rischio” e perché riesca, “serve un’azione riformatrice efficace e un cambio dei protagonisti“. “Soprattutto nel Partito democratico”. Per il 5 stelle Nicola Morra, come ha detto Beppe Grillo, “è una possibilità da non farsi scappare” e “se il progetto fallirà per poltrone o posti sarà per meschinità dell’animo ...

Governo : Meloni - ‘in piazza giorno fiducia - ci battiamo per Italia sovrana’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Il giorno in cui lo sciagurato Governo tra Pd e M5S chiederà la fiducia in Parlamento scenderemo in piazza insieme a tutti quei patrioti che non si rassegneranno mai all’idea di essere una colonia franco-tedesca. Noi non abbiamo mai cambiato posizione, continueremo a batterci per un’Italia unita, libera e sovrana!”. Lo scrive Giorgia Meloni, leader di Fdi, su Fb. L'articolo Governo: ...

Governo - Zingaretti : “Vale la pena provarci per riaccendere l’economia italiana - riprendere stagione di investimenti e far crescere il lavoro” : “Vale la pena provarci per il bene dell’Italia”: quindi “per riaccendere l’economia italiana, unire il Nord e il Sud del Paese, riprendere una stagione di investimenti, far crescere il lavoro“. In un video su Facebook il segretario Pd, Nicola Zingaretti, elenca i vantaggi e i propositi del Governo M5s-Pd in via di formazione. “Lo so che è difficile ma stiamo facendo di tutto per dare al Paese un nuovo ...