Governo | Maroni | ‘se vicepremier al Pd è roba da manuale Cencelli’ Adnkronos 2

Governo : Maroni - ‘se vicepremier al Pd è roba da manuale Cencelli’/Adnkronos : Roma, 2 set. (Adnkronos) – Il vicepresidente del Consiglio “ha un ruolo politico e non operativo”. Comunque, visto che Giuseppe Conte ha annunciato che “il suo sarà un Governo di novità, non credo che voglia avere la figura del vicepremier, perché sarebbe una riedizione dello schema del Governo gialloverde. Se alla fine lo vorrà attribuire al Pd, sarà per compensare l’assenza che ha questo partito di ...

Crisi Governo - Maroni : “Salvini? Ha sbagliato - doveva fare come Bossi nel ’94 e ritirare i ministri. Ci sarà quasi certamente Governo M5s-Pd” : “Salvini? Avrebbe dovuto ritirare i ministri dal governo, come fece Bossi nel 1994 col primo governo Berlusconi. Pensavo che l’avrebbe fatto, dopo le sue dichiarazioni di sfiducia agli inizi di agosto”. Così, a Omnibus (La7), l’ex segretario della Lega Roberto Maroni commenta la strategia di Matteo Salvini nella Crisi di governo. L’ex ministro, che non nasconde la sua ilarità nel guardare il video diffuso da Beppe ...