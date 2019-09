Governo M5s-Pd appeso al voto su Rousseau | perché l' esito è imprevedibile

Governo appeso al voto M5S su Rousseau. Di Maio convoca i ministri : Una domenica di silenzio, per preparare il ?lunedì della resistenza?: questa mattina alle 10 Luigi Di Maio ha convocato a Palazzo Chigi, negli uffici che da vicepremier non vuole...

Governo Conte-Bis : 'Deadline mercoledì'/ Salvini 'Lega aperta a delusi M5s. Il Pd...' : Conte fissa deadline Governo Pd-M5s 'non oltre mercoledì': trattative su programma e ministri, Zingaretti 'non sarà facile ma ce la mettiamo tutta'

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora - verso Governo Pd-M5S - 2 settembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi 2 settembre 2019: Crisi di Governo - verso l'intesa fra PD e M5S; Nessun crollo e nessun ferito; Uragano Dorian.

Governo : Conte ‘io M5S? inappropriato’ - ma su social in video festa 5 Stelle per voto 2018 : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Definirmi dei CinqueStelle mi sembra una formula inappropriata”, ha detto stamattina Giuseppe Conte intervistato alla festa del Fatto Quotidiano. “Non sono iscritto al Movimento 5 Stelle, non partecipo alle riunioni del Gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i Gruppi parlamentari”, ha argomentato il premier incaricato marcando la sua “vicinanza” al Movimento e a ...

Governo - iscritti M5s al voto sulla piattaforma Rousseau martedì 3 settembre : “Sei d’accordo al Governo con il Pd presieduto da Conte?” : Il voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle per decidere se dare il via libera o meno al governo Pd-M5s è stato fissato per martedì tre settembre. L’annuncio è stato pubblicato sul Blog delle Stelle poco prima della mezzanotte di domenica per rispettare il regolamento che richiede che la consultazione sia convocata almeno 24 ore prima. Nel testo si spiega sinteticamente su cosa dovranno esprimersi gli iscritti 5 stelle: ...

Governo : mossa Pd su vicepremier - dem ancora in attesa risposta M5S/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Intanto Zingaretti interviene anche con un video su Fb. “Lo so che è difficile ma stiamo facendo di tutto per dare a questo paese un nuovo Governo”, spiega. Un Governo, continua, “per riaccendere l’economia, unire il Nord e il Sud del Paese, riprendere una stagione di investimenti, far crescere il lavoro, riaprire il capitolo dell’innovazione nella scuola, l’università, la ricerca. ...

Governo : mossa Pd su vicepremier - dem ancora in attesa risposta M5S/Adnkronos : Roma, 1 set. (Adnkronos) – ancora nessuna risposta ufficiale dai 5 Stelle alla proposta del Pd di rinunciare allo schema dei due vicepremier. Una proposta avanzata da Dario Franceschini e sostenuta da tutte le anime dem, a partire dal segretario Nicola Zingaretti. Che sia stato proprio Franceschini ad intervenire (rifacendosi tra l’altro alle parole di Beppe Grillo) è un dettaglio non irrilevante visto che proprio ...

Governo - passi avanti. Pd : via i vicepremier e avanti. Conte : «Io M5S? Inappropriato» : Governo, «c'è un buon clima» e si può procedere nella navigazione verso un nuovo esecutivo Pd-M5s il cui porto finale dovrebbe vedersi forse già martedì,...

Governo - crisi Pd-M5S : soluzione entro la settimana : «All'inizio della prossima settimana, martedì massimo mercoledì, dobbiamo poter chiudere» sulla squadra di Governo e sul programma. In collegamento da Palazzo Chigi con...

Conte - al massimo mercoledì sciolgo riserva su Governo. E intanto M5s-Pd continuano a litigare : Due giorni, al massimo tre. Poi Giuseppe Conte salira' al Colle per sciogliere la riserva. "Spero positivamente", dice il presidente del Consiglio incaricato partecipando in collegamento video dal suo studio di Palazzo Chigi alla festa del Fatto quotidiano. Il premier assicura che la deadline per la formazione del nuovo esecutivo giallorosso sara' "all'inizio della prossima settimana. Non lunedi', ma tra martedi' massimo mercoledi' dobbiamo ...

Governo - Bonafè e Morra intervistati da Gomez. L’eurodeputata Pd : “Ci sia cambio dei protagonisti. Soprattutto tra i dem”. Il senatore M5s : “E’ da meschini se fallisce per le poltrone” : Per la democratica Simone Bonafè è “un’operazione ad altissimo rischio” e perché riesca, “serve un’azione riformatrice efficace e un cambio dei protagonisti“. “Soprattutto nel Partito democratico”. Per il 5 stelle Nicola Morra, come ha detto Beppe Grillo, “è una possibilità da non farsi scappare” e “se il progetto fallirà per poltrone o posti sarà per meschinità dell’animo ...

Governo : Biancofiore - ‘maggioranza M5S-centrodestra - in sintonia con italiani’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Il Presidente Conte se vuole confermare di essere avvocato del popolo, non cerchi una maggioranza restauratrice coi perdenti democratici, ma con coloro che sono in sintonia con la volontà degli italiani e che hanno vinto le elezioni il 4 marzo del 2018 insieme al Movimento. E’ ancora in tempo e solo così difende il popolo , in caso di ribaltone lo offende”. Lo dice Michaela Biancofiore, ...