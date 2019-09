Governo | Di Maio | “Sì a esecutivo ma non a tutti i costi Conte miglior premier possibile”

Luigi Di Maio : "Sì al Governo con il Pd ma non a tutti i costi" : “Governo sì ma non a tutti i costi”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico di M5S, in un’intervista in onda su Class Cnbc, rilasciata nel weekend.“Se nasce un Conte bis, nasce -spiega Di Maio- perché abbiamo nel programma di Governo i temi che interessano alle persone, e non dobbiamo assolutamente approssimarli o annacquarli. Devono essere obiettivi ben precisi. Si vuole il taglio dei parlamentari, si o no? ...

Conte incontra i capigruppo M5s-Pd | Di Maio : nuovo Governo dipende da Rousseau : Potrebbe essere il vertice decisivo per la nascita o il fallimento del nuovo governo giallorosso. Nascita che comunque - fa sapere Luigi Di Maio - dipenderà dall'esito del voto su Rousseau. A Palazzo Chigi sono arrivati i capogruppo dei due schieramenti

Governo - Di Battista incontra Di Maio : “Rousseau? Non ho mai dichiarato cosa voto” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha incontrato in un palazzo del centro di Roma l'ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista. Intercettato dalle telecamere di Fanpage.it, Di Battista non ha voluto dichiarare le sue intenzioni di voto in merito al quesito su cui domani gli iscritti del M5s saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau, riguardante il loro parere sulla nascita di un Governo con il ...

Governo ultime notizie : chat M5S a Di Maio “lascia lavorare Conte” : Governo ultime notizie: chat M5S a Di Maio “lascia lavorare Conte” Le trattative per la formazione di un Governo sostenuto da M5S e PD proseguono. Il Conte bis sembra essere ormai certo, rimanendo pochi punti in discussione e con una pressione sempre crescente da ambo le parti per celebrare l’accordo. Il capo politico del M5S Luigi Di Maio ha posto una serie di paletti che, da un lato, hanno favorito la nomina di Conte alla Presidenza ...

