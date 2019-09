Governo | Di Battista incontra Di Maio | “Rousseau? Non ho mai dichiarato cosa voto”

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio vede Di Battista : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - il piano per far crollare il Governo : i 20 parlamentari indispensabili : Luigi di Maio si prepara al piano b. La possibilità che esca dal governo in via definitiva non è poi così remota e così cerca di portare dalla propria parte Alessandro Di Battista, anche lui a rischio nella trattativa Pd-M5s. I due utilizzano la carta "dei numeri in Senato", là dove la maggioranza d

Governo - il durissimo attacco di Alessandro Di Battista : Anche Alessandro Di Battista alza la voce e dice la sua in queste trattative infinite per la formazione del Governo Conte Bis. Sono giorni difficili, di negoziati e di proposte, di parole scritte, pronunciate e sussurrate. L’accordo sembrerebbe esserci tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ma il condizionale non può essere sciolto visto che ogni giorno, puntualmente, arrivano crisi e battute d’arresto che rischiano di far saltare il ...

Governo - Conte per più di un'ora da Mattarella : ora il vertice con M5s e Pd | Di Battista : ultimatum? Idee e soluzioni : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

Governo - vertice M5S con Di Maio - Casaleggio - Di Battista e Fico per decidere la linea : È in programma prima di pranzo un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit sono previsti Luigi Di Maio, Davide Casaleggio,...

Nuovo Governo - Di Battista e Renzi spaccano l'intesa tra M5s e Pd : Ore febbrili per la trattativa tra Di Maio e Zingaretti: 10 i punti presentati dal primo, 5 quelli imprescindibili per il...

Nuovo Governo - parla Di Battista e detta nuove condizioni al Pd (e alla Lega) : Di Battista si schiera contro le elezioni subito e al tempo stesso non fa mistero che dei "due forni" aperti con Lega e Pd...

Governo - vertice M5S-Pd in corso. Di Battista : «Zingaretti ha il terrore di Renzi». Salvini : «Mai con i Dem» : Governo, è in dirittura d'arrivo alla Camera il vertice Pd-M5s per verificare una possibile alleanza in grado di sostenere il nuovo esecutivo. L'incontro è iniziato poco dopo le 14 dopo che...

Governo : Di Battista - ‘condivido al mille per mille parole di Maio al Colle’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – Alessandro Di Battista intercettato nelle vie del centro di Roma non vuol parlare della situazione politica e di fronte all’insistenze dei cronisti si limita a dire sulle parole di Luigi Di Maio: “Sui punti di programma? Li condivido al mille per mille”. L’ex deputato M5s alla domanda se ha ascoltato il discorso di GIuseppe Conte in Senato replica: “Come tutti gli italiani e quello ...

Crisi Governo - vertice del M5S nella villa di Grillo : presenti Di Maio - Di Battista e Fico : "Matteo Salvini non è più credibile e affidabile. Il 20 saremo al fianco di Conte". È questa la sintesi dell'incontro – a sorpresa – tra i big del movimento cinque stelle che si è tenuto oggi in Toscana. Un pranzo nella villa di Beppe Grillo per fare il punto sulla Crisi di Governo e per dettare la linea nella villa del fondatore del MoVimento. Qui l'incontro tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico e Alessandro Di ...