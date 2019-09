Governo | Conte | ‘Italia sta tornando ad essere protagonista nel mondo’

Governo : Conte - ‘seria riforma fiscale per meno tasse e lotta evasione’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Una seria riforma fiscale che porti a ridurre le tasse e a contrastare efficacemente l’evasione”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ‘seria riforma fiscale per meno tasse e lotta evasione’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Conte : “Possiamo migliorare l’Italia”. Di Maio : “Non esiste più il problema del vicepremier” : Alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau, video-appello ai Cinquestelle del presidente incaricato

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò il primo responsabile del Governo" |Video anche di Di Maio : "No vicepremier - solo incensurati e codice etico per tutti" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Governo : Conte - ‘manovra avrà al centro lavoro e sviluppo - con obiettivi chiari’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Una manovra economica che avrà al centro le regioni del lavoro dello sviluppo sociale con obiettivi chiari: stop all’aumento dell’Iva, salario minimo orario, taglio del cuneo fiscale, maggiore potere d’acquisto per i lavoratori, una pubblica amministrazione più trasparente e efficiente, sostegno alle famiglie, incentivazione delle nascite, sostegno alle persone con disabilità, ...

Governo : Conte - ‘registrato consonanza tra M5S - Pd e altre forze centrosinistra su obiettivi’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Nelle consultazioni con le forze politiche ho registrato una consonanza tra Pd, M5S e altre forze di centrosinistra sugli obiettivi da raggiungere”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ‘registrato consonanza tra M5S, Pd e altre forze centrosinistra su obiettivi’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Di Maio : Di Maio : «Il problema del vicepremier non esiste più». Conte : «Adesso Governo forte» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Governo - vertice Pd-M5S. L’appello di Conte : «Serve esecutivo forte». Di Maio rinuncia : non sarò vicepremier : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Di Maio: «Nascita Governo dipenderà dal voto su Rousseau»

Governo - Conte agli elettori M5s : “Occasione unica per realizzare il Paese che vogliamo” : “Questa è un’occasione unica. Lo dico agli iscritti del M5s, che voteranno sulla piattaforma Rousseau. Tirate fuori i sogni lasciati nel cassetto, serve un Governo stabile e forte”. Sono le parole di Giuseppe Conte, che in un breve discorso pubblicato su Facebook si è rivolto agli elettori del Movimento 5 stelle e del Partito democratico, le future forze politiche che dovrebbero sostenere il Governo Conte 2. Domani, in ...

**Governo : Conte - ‘giusta amalgama per squadra autorevole e efficiente’** : Roma, 2 set. (AdnKronos) – Serve una “giusta amalgama per avere una squadra di governo autorevole e efficiente”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo **Governo: Conte, ‘giusta amalgama per squadra autorevole e efficiente’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Conte : «Ora Governo forte abbiamo una grande opportunità». Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Governo - Conte agli elettori del M5s che devono votare su Rousseau : “Non tenere idee nel cassetto. Possiamo cambiare l’Italia” : “A voi elettori che siete chiamati a votare su Rousseau ricordo che il Movimento in modo molto chiaro aveva detto, prima delle elezioni, che se non avesse avuto la maggioranza in Parlamento avrebbe realizzato il programma con chi fosse stato disponibile a farlo. Non tenere in un cassetto queste idee e questi sogni per realizzare il Paese che vogliamo”. Lo ha detto Giuseppe Conte durante una video in diretta su facebook. L'articolo ...

Governo : Conte - ‘deve essere forte e stabile - io sarò primo responsabile’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Serve un Governo forte stabile e io sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza Governo”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ‘deve essere forte e stabile, io sarò primo responsabile’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Conte «Con Di Maio e Zingaretti possiamo cambiare l'Italia». Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...