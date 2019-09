Governo | Conte convoca capigruppo M5S e Pd Di Maio vede Di Battista | «Dipende tutto da

Governo - Conte convoca i capigruppo M5S e PD a Palazzo Chigi : Il premier incaricato Giuseppe Conte, dopo gli ultimi incontri di questa mattina, ha convocato a Palazzo Chigi le delegazioni del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico con l'obiettivo di discutere del programma di Governo.Queste sono le ore decisive per la formazione del Governo M5S-PD. Domani mattina i sostenitori di M5S iscritti alla piattaforma Rousseau saranno chiamati a decidere se questa alleanza si dovrà fare e il Movimento 5 ...

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Governo ultime notizie : chat M5S a Di Maio “lascia lavorare Conte” : Governo ultime notizie: chat M5S a Di Maio “lascia lavorare Conte” Le trattative per la formazione di un Governo sostenuto da M5S e PD proseguono. Il Conte bis sembra essere ormai certo, rimanendo pochi punti in discussione e con una pressione sempre crescente da ambo le parti per celebrare l’accordo. Il capo politico del M5S Luigi Di Maio ha posto una serie di paletti che, da un lato, hanno favorito la nomina di Conte alla Presidenza ...

Governo CONTE-BIS - MANOVRA PD-M5S/ Di Maio "dipende tutto da voto Rousseau" : GOVERNO CONTE-BIS, ancora manovre PD-M5S: oggi vertice col Premier, Di Maio 'voto su Rousseau decisivo per l'esecutivo'. Renzi fissa i paletti ai dem

Governo - alle 17 vertice Pd-M5S da Conte. Di Maio : «Nascita Governo dipenderà dal voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Le critiche di Grillo a Di Maio

Nuovo Governo - Conte vede Pd e M5s/ Nodi Rousseau-Di Maio : Zingaretti riunisce i dem : Trattative Governo Conte-bis: Di Maio incontra vertici M5s a P.Chigi, Zingaretti riunisce i dem. Nodi: voto su Rousseau, domani, e ruolo del leader 5Stelle

Gerardo Greco : "Governo calabrone - non si sa se vola Ma c'è una corsa di Beppe Grillo e Conte a dirsi del Pd" : "C'è una corsa di Beppe Grillo e Giuseppe Conte a dirsi sostanzialmente di sinistra, del Pd", dice il giornalista Gerardo Greco, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. Insomma, continua, anche per Grillo "questo è un governo calabrone, non si sa se vola. Ma deve volare perché altrimenti

Il quesito sulla piattaforma : «Volete il Governo con Pd e Conte premier?» : Domani la consultazione, nella domanda anche ConteIl rischio che il sito vada in tilt per eccesso di contatti

Governo : terminate le consultazioni di Conte : Sono terminate con le associazioni dei disabili e dei terremotati le consultazioni del presidente incaricato, Giuseppe Conte. consultazioni che si sono svolte nella sala dei Busti di Montecitorio.

Governo - la mossa del Pd mette Di Maio all'angolo : il Conte bis ora è pronto a partire (aspettando Rousseau) : L'anatomia del nuovo Governo la delinea l'ex ministro Pd Franceschini che, per la prima volta, propone l’abolizione del...

Governo - Salvini : “Di Maio tradito da Conte. Da avvocato del popolo ad avvocato della Merkel”. E i leghisti sono pronti a scendere in piazza : “Mi sembra che Di Maio sia una vittima di Conte, l’avvocato del popolo che ha fatto in fretta a trasformarsi in avvocato della Merkel” Dal palco della Berghem Fest di Alzano Lombardo, il segretario della Lega Matteo Salvini torna ad attaccare il premier incaricato. Quello che potrebbe nascere, secondo Salvini, è un Governo Pd-Pd non Pd-M5S”. Il leader del Carroccio non commenta l’operato di Mattarella, ma quando lo nomina dalla platea piovono ...

Governo - dal voto su Rousseau di martedì al giuramento e la fiducia : i tempi del Conte 2 : Il voto su Rousseau tra gli iscritti del Movimento 5 stelle, aperto dalle 9 alle 18 di martedì 3 settembre. Il programma, la squadra di ministri. E poi la direzione del Partito democratico e un ultimo faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Comincia la settimana che dovrebbe vedere la nascita del Governo Conte due, quello sostenuto dai 5 stelle e dal Pd. È stato lo stesso premier ad annunciare i tempi e le tappe che porteranno ...