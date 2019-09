Good Boys Quei cattivi ragazzi recensione | trama | cast film al cinema

Fonte : cubemagazine

(Di lunedì 2 settembre 2019)è ilalin uscita giovedì 5 settembre 2019. La pellicola è di genere commedia, diretta da Gene Stupnitsky, con Jacob Tremblay e Brady Noon. Di seguito ecco scheda,, trailer, la nostrae qualche curiosità sul. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESEalData di uscita: 5 settembre 2019Genere: CommediaAnno: 2019Regia: Gene Stupnitsky: Jacob Tremblay, Brady Noon, Keith Williams, Molly Gordon, Enid-Raye Adams, Millie Davis, Midori Francis, Retta, Will Forte, Lil Rel HoweryDurata: 95 minutiMax è unno di 12 anni che viene invitato al suo primo Kiss party. Max è in preda al panico perché non sa come si bacia. Si rivolge ai suoi migliori amici, Thor e Lucas, per avere aiuto e insieme decidono di usare il drone del ...

zazoomblog : Box Office USA 2 settembre: Attacco al Potere 3 Good Boys e Il Re Leone nel podio del Labor Day Weekend - #Office… - echoof_rain : Per chi fosse iscritto ad Amazon Prime Video (che da parte mia considero superiore a Netflix per gli originali), co… - iconsiglidifede : ~BURNING - L'AMORE Brucia 19/09 ~Tolkien 26/09 ~RAMBO - LAST BLOOD 26/09 ~GOOD BOYS - QUEI CATTIVI Ragazzi 12/09 ~A… -