Giulia De Lellis svela la vendetta dopo il tradimento di Andrea Damante

Giulia De Lellis e le rivelazioni su Andrea Damante : ‘Se scoprisse che mangio pasta e non mi alleno’ : È con molta probabilità destinato a diventare il caso ‘letterario’ dei prossimi mesi, anche grazie alle rivelazioni contenute: Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), opera prima di Giulia De Lellis, arriva nelle librerie il 17 settembre ma in rete sta già facendo discutere per alcuni stralci mostrati sui social. Come noto il libro affronta la rottura con lo storico ex della influencer, il tronista di Uomini e donne ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone a Venezia - sul red carpet il gossip eclissa il cinema : Non c'è anno in cui la Mostra del cinema di Venezia non raccolga un'adeguata fetta di polemiche legata all'opportunità della presenza di alcuni personaggi legati al mondo del gossip sul red carpet. Si è verificato spesso negli ultimi anni, innescando la classica dinamica secondo la quale si finisce di parlare di Venezia più per gli abiti e le sfilate sul red carpet che per il cinema, nella convinzione di molti che questa dicotomia svilisca il ...

Andrea Iannone - gaffe (terribile) su Belen Rodriguez e Giulia De Lellis : Andrea Iannone è il protagonista di una terribile gaffe su Belen Rodriguez e Giulia De Lellis avvenuta su Instagram. La coppia è sbarcata in questi giorni a Venezia per la Mostra del Cinema e ha documentato tutto su Instagram, fra selfie, foto in barca e baci appassionati. I follower hanno apprezzato molto e, oltre a tanti commenti positivi, ne sono apparsi anche alcuni dedicati a Belen Rodriguez, ex fidanzata del pilota di MotoGp. “Mi ...

Andrea Iannone e Giulia De Lellis incantano sul red carpet a Venezia. Ma lui commette una leggerezza : Andrea Iannone e Giulia De Lellis incantano sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La super coppia del gossip è stata ospite al Lido e ha suscitato la curiosità dei tanti fan presenti in Laguna per Venezia 76. Ma il pilota della MotoGp, ex fidanzato di Belen Rodriguez, commette uno strano gesto che non passa affatto inosservato. Iannone e De Lellis sono stati ospiti alla premiere del film ‘The Laundromat’. Vedendo le ...

Giulia De Lellis dopo il tradimento di Andrea : “Gli ho distrutto tutto” : Giulia De Lellis svela cosa ha fatto dopo essere stata tradita da Andrea Damante Mancano poche settimane all’uscita de ‘Le corna stanno bene su tutto’ e Giulia De Lellis continua a pubblicare alcune frasi del suo libro. Nel racconto autobiografico in cui ci saranno davvero delle rivelazioni scottanti sulla sua relazione ormai finita con Andrea Damante, l’influencer ha spiegato cosa ha fatto quando ha scoperto di essere ...

La vendetta di Giulia De Lellis dopo il tradimento di Damante : 'Playstation distrutta' : Emergono nuovi dettagli e soprattutto nuovi stralci dal libro 'Le corna stanno bene su tutto' scritto da Giulia De Lellis dove, per la prima volta, l'autrice racconta come si è sentita e come ha reagito nel momento in cui ha scoperto che il suo fidanzato Andrea Damante l'aveva tradita. Un libro molto atteso dalle tantissime 'bimbe' di Giulia, le quali sono in attesa di scoprire tutta la verità su quel fantomatico momento. E intanto Giulia, sui ...

Andrea Iannone - a Venezia con Giulia De Lellis - apprezza un commento a favore di Belen : Come mai Andrea Iannone ha messo "mi piace" ad un commento che elogiava Belen Rodriguez? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando i siti hanno scovato questo strano gesto del pilota su Instagram. Sotto ad una foto nella quale il motociclista appare felice con Giulia De Lellis a Venezia, qualcuno ha scritto che la showgirl argentina resta unica ed inimitabile: il ragazzo ha ...

Andrea Damante manipolava Giulia De Lellis? Scoppia la bufera : Giulia De Lellis vittima di Andrea Damante? Spunta un retroscena L’influencer Giulia De Lellis continua a rivelare in anteprima alcune pagine del suo libro, “Le corna stanno bene su tutto”, in attesa dell’uscita prevista per il 17 settembre in tutte le librerie d’Italia. Da quello che si può intuire, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata molto dura nei confronti dell’ex fidanzato Andrea Damante, ...

Giulia De Lellis : le prime pagine del libro Le Corna stanno bene su tutto (video) : Nelle scorse ore, Giulia De Lellis, per tenere viva l'attenzione e la curiosità dei fan sul suo libro 'Le Corna stanno bene su tutto', ha pubblicato alcuni stralci di pagina che non sono sfuggiti all'occhio dei più curiosi:prosegui la letturaGiulia De Lellis: le prime pagine del libro Le Corna stanno bene su tutto (video) pubblicato su Gossipblog.it 31 agosto 2019 14:33.