Giornata di ordinario fascismo a Roma con la coreografia gigante per Diabolik

(Di lunedì 2 settembre 2019) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 2°DEL CAMPIONATO 2019-20 La notte non vuole venire. Due torbati non bastano. Non basta l’interminabile smanettare messaggi con amici come me sconvolti, a far sbollire la collera zagogna. A scacciare i mille scorpioni apprettatori che mi mangiano la testa. E il cuscino è una pietra. Che partita folle! Gli equilibri saltano presto. Primo goal da parrocchia. Su angolo di Goulham, il Pibe di Fratta colpisce Khedira e dà l’avvio al fulmineo contropiede. Cinque juventini contro il solo Allanaladin. Roba che manco la Virtus Puteolana. Poi per un’ora è monologo ergastolano. Napoli letteralmente allo sbando. C’è aria di disfatta. Ma nella ripresa le cose cambiano. Calano di colpo gli avversari. Ma soprattutto c’è più coerenza con i cambi e con un centrocampo a quattro. Tre goal in rimonta. Tre goal. Tutti e tre dei nuovi arrivati. Tre goal allo Stadium. ...

