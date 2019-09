Gara dura per l’Inter che mostra gambe pesanti ma anche tanto cuore

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : l’applauso per Hubert durante la Gara - tutta la pista ricorda il pilota scomparso : Una vittoria speciale quella che ha ottenuto Charles Leclerc in Belgio. Un successo, il primo della sua carriera, che ha ottenuto in un weekend molto triste, nel quale la scomparsa dell’amico Anthoine Hubert in F2 è stato come un fulmine a ciel sereno. Ecco che, oltre al minuto di silenzio poco prima del via, nel 19° giro tutto il pubblico presente ha deciso di tributare allo sfortunato 22enne francese un applauso, visto e considerato che ...

Formula 2 : muore durante una Gara il pilota francese Anthoine Hubert : Il pilota francese Anthoine Hubert è morto in uno spaventoso incidente in una gara di Formula 2 sulla pista di di Spa-Francorchamps, svoltasi a margine del Gran Premio di Formula 1 del Belgio. Al secondo giro, la monoposto del 22enne pilota si è scontrata con quella del giapponese Marino Sato e dello statunitense Juan Manuel Correa dopo la salita dell'Eau Rouge, con un impatto fortissimo che ha praticamente distrutto le vetture. ...

Formula 2 - grave incidente durante il Gran Premio del Belgio : coinvolti tre piloti. Gara cancellata : E’ stato fermato dopo poco più di un giro il Gran Premio del Belgio di Formula 2. La Gara è stata interrotta in seguito a un grave incidente che ha coinvolto il giapponese Marino Sato (Campos Racing), lo statunitense Juan Manuel Correa (Sauber Junior Team) e Anthoine Hubert (BWT Arden) nel primo settore del secondo giro. C’è apprensione per la condizione dei piloti. La Gara è stata definitivamente cancellata. L'articolo Formula 2, ...

Fulmine colpisce campo da Golf durante Gara della FedEx Cup - feriti 6 spettatori [VIDEO] : Sei persone ferite, ma secondo i bollettini medici nessuna sarebbe in pericolo di vita, nel corso del terzo giro del Tour Championship, gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 e della FedEx Cup, che si sta svolgendo all’East Lake GC (par 72) di Atlanta, in Georgia. Il maltempo ha costretto gli organizzatori alla sospensione del gioco attorno alle 16,15, ora locale, e poco dopo un Fulmine ha colpito un albero tra le buche 15 e 16 sotto il ...

Una medaglia al posto dell’anello : così Enzo ha chiesto a Giusy di sposarlo durante la Gara in bici : Singolare e romantica proposta di matrimonio durante una gara sull’isola d’Elba. Protagonista una coppia di aretini, che...

Elia Viviani è il nuovo Campione d’Europa : 'Non ho avuto paura di fare la Gara dura’ : La nazionale azzurra di Davide Cassani esce come trionfatrice dai Campionati Europei di Alkmaar. La corsa che ha assegnato la maglia di Campione continentale è stata condotta dall’Italia, che ha scardinato la resistenza dell’Olanda di Dylan Groenewegen, attesissimo sulle strade di casa e considerato il favorito numero uno. Nonostante un percorso molto banale, interamente cittadino e senza nessuna difficoltà altimetrica, gli azzurri sono riusciti ...

Tragica caduta durante la Gara : morto giovane ciclista : Bjorg Lambrecht, 22enne belga della Lotto-Soudal, è deceduto dopo una grave caduta avvenuta durante la terza tappa del Giro...

MotoGp – Petrucci in difficoltà a Brno - Danilo ammette : “Gara dura - so cosa mi è mancato” : Danilo Petrucci consapevole delle sue difficoltà in pista oggi a Brno: le parole del ternano della Ducati dopo l’ottavo posto al Gp della Repubblica Ceca Ottava posizione oggi al Gp della Repubblica Ceca per Danilo Petrucci, che partiva dalla terza fila. Il pilota ternano, settimo alla fine del primo giro, ha poi perso un paio di posizioni nelle tornate successive ed è risalito all’ottavo posto al tredicesimo passaggio, chiudendo la ...

Strade allagate in Spagna durante la Gara : i ciclisti finiscono sott'acqua : Gli organizzatori decidono di non interrompere la tappa della Volta Ciclista al Penedés, una gara juniores in Catalogna

Un’atleta norvegese è stata uccisa da un fulmine durante una Gara di corsa in montagna - in provincia di Bolzano : Un’atleta norvegese di 45 anni è morta dopo essere stata colpita da un fulmine durante una gara di corsa in montagna in provincia di Bolzano. L’incidente è avvenuto sabato verso le 19.15 vicino al lago di San Pancrazio, a 2.100

?Maltempo - donna uccisa da fulmine durante Gara in montagna. A Verona crolla parte del tetto del Duomo : donna uccisa da un fulmine mentre gareggiava nella Suedtirol Ultra Skyrace, una corsa in montagna di 121 chilometri con partenza e arrivo a Bolzano. L'ondata di maltempo che ha rotto il fronte...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Rachele Bruni da podio nella 5 km - Gara subito dura! Torna il Settebello : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...