Francesco Zampaglione | La rapina? Non l' ho fatta per soldi | ma per protesta

(Di lunedì 2 settembre 2019) “Non l’ho fatto per, era un atto dimostrativo, di”, assicura, fratello del leader dei Tiromancino arrestato per. Sono state queste le parole pronunciate dall’uomo davanti al gip dopo che, giovedì scorso, è stato arrestato per il tentato colpo in una banca nel quartiere romano di Monteverde.La sua versione però non ha convinto gli inquirenti e, nelle scorse ore, è stata predisposta la convalida dell’arresto. A riportarlo è Il Messaggero.Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto che il musicista resti nel carcere di Regina Coeli, accogliendo la richiesta del pm Mario Dovinola. Perché, secondo gli inquirenti, nonostanteabbia utilizzato una pistola giocattolo e non un’arma vera, avrebbe dimostrato propensione a delinquere e potrebbe anche ...

