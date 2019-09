Francesco Totti dietro le quinte | Me so' scordato

Francesco Totti inizia la carriera d’attore - ma dietro le quinte succede qualcosa : «Me so’ scordato…» : Francesco Totti inizia la carriera d’attore, ma dietro le quinte succede qualcosa: «Me so’ scordato…». Terminate le vacanze, l’ex capitano ed ex dirigente della Roma inizia la sua nuova carriera d’attore. In attesa di vederlo in Casa Totti, (una sorta di Casa Vianello in salsa romana), Totti si “allena” davanti la macchina da presa di uno spot, diretto dal regista Paolo Genovese. L’ex capitano è ...

Emma Marrone - foto con décolleté esplosivo e Francesco Totti mette il like : Emma Marrone e la foto con il décolleté esplosivo: «Ma quindi è arrivato settembre?». La replica dei fan è esilarante. La cantante salentina ha appena pubblicato su Instagram una sua immagine supersexy. Nello scatto, Emma ha una scollatura vertiginosa che mette in mostra il suo famoso décolleté. L’artista cinguetta: «Ah ma quindi è arrivato Settembre? #IOSONOBELLA #6settembre ». La foto è dunque un modo per Emma Marrone di lanciare il ...

Morta la figlia di Luis Enrique - il messaggio commovente di Francesco Totti : «Riposa in pace piccola stella» : «Non ci sono parole... Riposa in pace piccola stella???». È questo il messaggio con cui Francesco Totti ricorda la piccola Xana, la figlia dell'ex allenatore...

Morte figlia Luis Enrique - il messaggio commovente di Francesco Totti e del mondo del Calcio : Commozione, vicinanza, sgomento per la tragedia di Luis Enrique, che ha perso la figlia di 9 anni per un osteosarcoma. La notizia della Morte della piccola Xana è arrivata sui social attraverso un messaggio divulgato dalla famiglia dell’allenatore spagnolo.\\ “Nostra figlia è deceduta oggi pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver lottato intensamente per cinque mesi contro un osteosarcoma. Luis Enrique e famiglia ringraziano tutti per ...

In attesa di vederlo in casa Totti, al fianco della moglie Ilary Blasi, Francesco Totti fa le prove davanti ...

Serie A - l’analisi di Francesco Totti : “scudetto alla Juventus - Roma più forte della Lazio. Il mio futuro sarà…” : Francesco Totti svela il suo pensiero in merito al possibile esito del prossimo campionato di Serie A: scudetto alla Juventus, Roma più forte della Lazio ma non può andare oltre il 4° posto. E sul futuro… Francesco Totti è attualmente lontano dal calcio come non lo è mai stato nella sua vita. L’ex capitano della Roma, ritiratosi due stagioni fa, ha scelto anche di dimettersi dalla posizione di dirigente giallorosso, per i ben ...

Francesco Totti gioca a pallavolo sulla spiaggia - Ilary Blasy riprende tutto e lancia una “stranissima” challenge : Francesco Totti è un idolo di moltissimi giovani e un grane appassionato di sport. Non è raro vederlo giocare a calcio a volley in spiaggia a Sabaudia. E’ successo anche mercoledì: a testimoniarlo una serie di stories pubblicata da sua moglie Ilary Blasi. La Capitana ha ripreso Totti impegnato a giocare – senza grandissimo agonismo – con i suoi amici. Fin qui tutto normale, fino a quando Ilary non ha deciso di lanciare una ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - tenere effusioni in barca - : Francesca Galici Sono sposati da 15 anni ma il loro matrimonio sembra non conoscere crisi e lo dimostrano le fotografie pubblicate da Diva e Donna che mostrano Francesco Totti e Ilary Blasi sempre più innamorati Tanti anni di matrimonio e non sentirli. Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. La loro ironia e autoironia, la semplicità e la bellezza dell'ex capitano della Roma ...

Francesco Totti gioca a beach-volley. Ilary Blasi riprende la scena e lascia tutti sgomenti : Ilary Blasi si gode le vacanze estive insieme alla famiglia, a Sabaudia, dove i coniugi Totti hanno una splendida villa. Pochi giorni fa Oggi li ha immortalati in spiaggia tra giochi e risate, prima di ricominciare la scuola e il lavoro. A settembre, infatti, per Ilary Blasi ci sarà una nuova scommessa. Insieme ad Alvin condurrà il programma Euro Games, la rivisitazione dello storico ”Giochi senza frontiere”. L’edizione rinnovata dello storico ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - avvinghiamenti hot in barca : Stanno insieme da 17 anni e hanno tre figli, ma tra Francesco Totti e Ilary Blasi la passione è quella dei primi tempi. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati durante una gita in barca al largo di Ponza mentre si lasciano andare alle effusioni tra coccole bollenti e avvinghiamenti. La showgirl è bellissima con un bikini blu che le enfatizza il lato B perfetto, e suo marito non ha occhi che per lei. In attesa di riprendere gli impegni in ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - che passione! Da soli in barca - beccati ‘così’ : L’estate 2019 ha risvegliato lo spirito social di Ilary Blasi e Francesco Totti. Di solito molto riservati, in queste settimane hanno regalato ai rispettivi fan tantissime immagini e filmati delle loro vacanze. Vacanze che non sono ancora finite. La coppia, insieme da ben 17 anni di cui 14 di matrimonio e con 3 figli uno più bello dell’altro, ora è a Sabaudia ma per Ilary stanno per ricominciare gli impegni in tv. La conduttrice si sta ...