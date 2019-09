Forlì | uomo di 79 anni precipita con il deltaplano e muore

Fonte : fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ennio Terzi, un elettricista romagnolo in pensione di 79, è morto questa mattina a Rocca San Casciano, vicino a, dopo essereto con il. Il velivolo è stato trovato in un capannone abbandonato e per l'non c'era ormai più niente da fare.

