Foggia | il Samara challenge si diffonde in provincia | il sindaco di Apricena | ' Ora basta'

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ormai è la nuova "moda" del momento lo scherzo di pessimo gusto che si stando a macchia d'olio in tutto lo Stivale. Si tratta del cosiddetto: il "gioco" - se così si può chiamare - consiste nel travestirsi come la famosa bambina protagonista del film horror "The ring" del 2002, per poi spaventare i passanti per strada. Ormai c'è chi si traveste per mero divertimento senza fare del male a nessuno, e chi invece, purtroppo, terrorizza i passanti, soprattutto i ragazzini. Non sempre per "" finisce bene: infatti in alcuni casi i protagonisti dell'inquietante burla sono stati aggrediti, provocando risse e litigi. Al contempo si segnalano diversi episodi di persone che si sono ritrovate in preda alla paura e al panico per alcuni, interminabili istanti....

