Ferrara | muore folgorato nel garage di casa mentre carica la batteria dell’auto d’epoca

Terribile incidente frontale tra auto a Ferrara - muore ragazzo di 20 anni : Nell' incidente tra due auto è morto Marco Brunello; per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua auto scontrandosi subito dopo il ponte di Occhiobello. L'impatto è stato devastante, il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto .Continua a leggere

Ferrara - il figlio ha un malore fatale in casa - l’anziana madre resta sola e muore di stenti : madre e figlio trovati morti nella stessa casa dove vivevano da anni a Ferrara. Lei molto anziana, malata non autosufficiente; lui se ne prendeva cura. I vicini, da diversi giorni, sentivano uno strano odore provenire dall’appartamento di un terzo piano di via Barlaam, in pieno Foro Boario: così nel pomeriggio hanno avvertito i carabinieri. Con l’aiuto dei vigili del fuoco è stato aperto la porta, e così i militari hanno trovato i due cadaveri ...