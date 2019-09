F1 | Mondiale 2019 | mentre Charles Leclerc sboccia definitivamente | Lewis Hamilton vede il

Fonte : oasport

(Di lunedì 2 settembre 2019) C’era andato così vicino, ed in ben due occasioni, che la vittoria sembrava sempre sfuggire in qualche modo a. Ed invece il monegasco ha scelto il palcoscenico più illustre ed affascinante per salire per la prima volta sul gradino più alto del podio in Formula Uno: Spa-Francorchamps. Il portacolori della Ferrari ha vinto con pieno merito il Gran Premio del Belgio, con una prova di estrema maturità con la dimostrazione e la conferma che la scuderia di Maranello abbia tra le mani un talento purissimo. Non c’è da girarci attorno, il classe 1997 sarà il futuro della Ferrari. Un giovane che in 13 gare con la monoposto tinta di rosso ha conquistato tre pole position, sei podi e, appunto, la vittoria nelle Ardenne. Laddove vince solamente chi è davvero un campione, sulla pista più bella del calendario. Dopo questa rincorsa, che poteva diventare affannosa ...

fattoquotidiano : Seconda guerra mondiale, a 80 anni dallo scoppio il capo di Stato tedesco Steinmeier: “Chiedo perdono per le vittim… - vaticannews_it : #1settembre Messaggio Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato #PapaFrancesco 'Scegliamo la vita, senz… - vaticannews_it : #1settembre 80 anni fa a Wielnun in Polonia scoppiava la Seconda Guerra Mondiale. Fare memoria per non ripetere gli… -