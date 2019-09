Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ieri sono state introdotte tariffe aggiuntive tra Stati Uniti e, ma i mercati confidano su un imminente riapertura delle trattative tra le due potenze sul fronte del commercio internazionale. La Borsa di Shanghai è salita sulla scorta dell’attività manifatturiera migliore delle attese. Oggi Wall Street chiusa per il Labour Day

ninoaltomonte : RT @24finanza: Europa in rialzo nonostante nuovi dazi Usa-Cina, spread a 175 - 24finanza : Europa in rialzo nonostante nuovi dazi Usa-Cina, spread a 175 - 3pa15 : RT @LucioMM1: @EnricoLetta @QuinziUgo Armonizzare per voi é sempre Al rialzo. orwelliani. abbiate quel minimo di decenza umana di dire che… -