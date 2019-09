Eleonore | la nave con 104 naufraghi a bordo dichiara lo stato di emergenza e forza il

Migranti : sulla nave 'Eleonore' oltre trenta minori non accompagnati : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Ci sono oltre 30 minori non accompagnati sulla nave 'Eleonore' di Lifline che oggi ha forzato il divieto di ingresso in acque territoriali dopo avere dichiarato lo stato di emergenza. Sono in tutto un centinaio i Migranti a bordo, molti dei quali non trovano spazio in c

Migranti : Nave 'Eleonore' forza divieto ingresso e fa rotta verso Pozzallo (2) : (AdnKronos) - La decisione di forzare il divieto, come apprende l'Adnkronos, è stata presa dopo una tempesta di acqua che si è abbattuta sulla imbarcazione con a bordo i Migranti soccorsi nel Mediterraneao. Il comandante Reisch ha avvertito le autorità di essere entrato in acque italiane annunciando

Migranti : nave 'Eleonore' forza divieto ingresso e fa rotta verso Pozzallo : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - La nave "Eleonore" della Ong tedesca Mission Lifeline ha forzato il divieto di ingresso in acque territoriali e sta facendo rotta verso il porto di Pozzallo (Siracusa). Nei giorni scorsi il Governo aveva firmato il diveto di ingresso.

Migranti : sulla nave ‘Eleonore’ oltre trenta minori non accompagnati : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Ci sono oltre 30 minori non accompagnati sulla nave ‘Eleonore’ di Lifline che oggi ha forzato il divieto di ingresso in acque territoriali dopo avere dichiarato lo stato di emergenza. Sono in tutto un centinaio i Migranti a bordo, molti dei quali non trovano spazio in coperta ma solo sul ponte.L'articolo Migranti: sulla nave ‘Eleonore’ oltre trenta minori non accompagnati sembra ...

Migranti - nave Eleonore forza il divieto ed entra nelle acque italiane : dichiarato stato di emergenza : La Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni scorsi sia dall'Italia che da Malta, ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in...

La nave Eleonore della ong tedesca Lifeline ha forzato il divieto di entrare in acque territoriali italiane : Lunedì la nave Eleonore della ong tedesca Lifeline ha forzato il divieto di entrare in acque territoriali italiane e si è diretta verso il porto di Pozzallo, in Sicilia. Eleonore era bloccata in mare con a bordo decine di migranti

Migranti - nave Eleonore forza il divieto ed entra nelle acque italiane : dichiarato stato di emergenza : La Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni scorsi sia dall'Italia che da Malta, ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in...

Eleonore forza il divieto d'ingressoMigranti - nave in rotta su Pozzallo : La nave "Eleonore" è attualmente in acque italiane: ha forzato il divieto e sta facendo rotta per Pozzallo dove potrebbe arrivare intorno alle 12 con 101 migranti Segui su affaritaliani.it

La nave «Eleonore» forza divieto e fa rotta su Pozzallo Altro sbarco a Lampedusa : Il battello della Ong tedesca Mission Lifeline (raggiunto dal provvedimento del governo idi divieto di ingresso in acque territoriali italiane) sta facendo rotta verso il porto nel Ragusano. Altri 100 profughi sono sbarcati autonomamente a Lampedusa

Nave Eleonore fa rotta su Pozzallo : 9.50 Respinta nei giorni scorsi sia da Malta sia dall'Italia, la Nave Eleonore della ong Mission Lifeli, con 100 migranti a bordo, ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in acque italiane e facendo rotta verso il porto di Pozzallo. La decisione di forzare il divieto arriva dopo una tempesta di acqua che si è abbattuta sull'imbarcazione. Il comandante Reisch ha avvertito le autorità di essere entrato in acque italiane annunciando che ...

La nave Eleonore forza il divieto di Salvini : "In rotta verso Pozzallo" : La nave Eleonore ha forzato il divieto imposto da Salvini e si sta avvicinando a Pozzallo. L’imbarcazione, con a bordo 101 migranti, dovrebbe arrivare nel porto siciliano intorno a mezzogiorno.Lifeline twitta: “Ciao, presto l’Eleonore arriva a #Pozzallo. Sarebbe bello se alcune persone e avvocati fossero li’ per incontrare l’equipaggio”.Lo sbarco di 29 migranti dalla nave della Marina militare italiana ...

Migranti : nave ‘Eleonore’ forza divieto ingresso e fa rotta verso Pozzallo : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – La nave “Eleonore” della Ong tedesca Mission Lifeline ha forzato il divieto di ingresso in acque territoriali e sta facendo rotta verso il porto di Pozzallo (Siracusa). Nei giorni scorsi il Governo aveva firmato il diveto di ingresso.L'articolo Migranti: nave ‘Eleonore’ forza divieto ingresso e fa rotta verso Pozzallo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Nave Eleonore : Anche Trenta e Toninelli firmano il divieto di ingresso : E Anche la terza firma è arrivata. Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha controfirmato il provvedimento contro la Nave Eleonore, seguendo l'esempio della collega Trenta. Anche Toninelli, però, si era defilato appena due settimane fa dal firmare il secondo provvedimento contro la Nave Open Arms.Al contrario di Trenta, che aveva puntato tutto su "la politica non può mai perdere l’umanità", Toninelli aveva motivato la sua decisione ...

Migranti : stallo su nave Eleonore - attesa per i naufraghi a bordo : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - E' stallo sulla nave Eleonore della ong tedesca Lifeline. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il decreto di divieto all’ingresso per la nave, un provvedimento controfirmato anche dai ministri della Difesa Elisabetta Trenta e dei Trasporti Danilo Ton