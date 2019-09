Drammatico incidente a Taranto | donna di 38 anni muore in un tragico schianto frontale

Formula 2 - Drammatico incidente in pista : muore il pilota Anthoine Hubert : Il pilota francese Anthoine Hubert, 22 anni, è morto in seguito al terribile incidente avvenuto nella prima gara di Formula 2 sul circuito di Spa, in Belgio, a margine del Gran Premio di F1 in programma domani, domenica 1 settembre. Hubert, coinvolto nello scontro insieme all'americano Juan Manuel Correa e al giapponese Marino Sato, è deceduto per le ferite riportate. Correa, anche lui portato in ospedale, ha riportato la frattura delle gambe. ...

Tanti auguri a… Angelo Domenghini - contratto firmato in bianco e Drammatico incidente in cui rischiò la vita : Due scudetti vinti con l’Inter e uno con il Cagliari. Angelo Domenghini, che compie oggi 78 anni, è stato tra i calciatori più forti e apprezzati negli anni ’60 e ’70. Ha conquistato, sempre con l’Inter, una coppa dei Campioni e due coppe Intercontinentali. E’ stato protagonista dell’unico Europeo vinto dall’Italia nel 1968. Buoni gli inizi con l’Atalanta, poi il passaggio all’Inter. Da 1 ...

Drammatico incidente sull’autostrada A14 vicino Cesena : due morti e tre feriti : Tragico schianto nella notte sull'autostrada A14 Bologna-Taranto: nel Drammatico incidente avvenuto nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena hanno perso la vita due persone, mentre altre tre sono rimaste ferite e due di queste sono in gravi condizioni. Nello schianto, inoltre, sarebbe deceduto anche un piccolo cagnolino.

Muore a 22 anni in un Drammatico incidente : i numeri sono quelli di una strage : Schianto terribile sulla stradale di Aci Catena, in provincia di Catania. Una moto, mentre percorreva via Nizzeti, si è schiantata contro un albero. Fatale l’impatto contro il fusto: una 22enne di Aci Castello è morta a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Il veicolo era guidato da un 25enne, rimasto ferito a seguito del violento incidente. Il giovane è stato trasportato presso il pronto soccorso del Policlinico di Catania. Per la ...

Ciclismo – Morte Lambrecht - la ricostruzione del Drammatico incidente. E spunta un clamoroso VIDEO… : Il corridore fiammingo potrebbe aver sbattuto violentemente il capo contro un blocco di cemento dopo aver perso il controllo della bici Il mondo del Ciclismo piange Bjorg Lambrecht, corridore della Lotto Soudal scomparso nella serata di ieri dopo un terribile incidente avvenuto durante la terza tappa del Giro di Polonia, al 40° chilometro di corsa della Chorzów-Zabrze. Lapresse Una notizia tremenda, che ha scosso tutti i corridori, unanimi ...

Finisce contro un palo : Drammatico incidente - morto un carabiniere di 28 anni : Simone Forgetta, motociclista della terza squadra del nucleo Radiomobile, è morto in un incidente stradale in Corso Sempione...