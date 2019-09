Dove giocherà Lozano? ‘El Chucky’ chiede spazio | cambiano le gerarchie nel Napoli

(Di lunedì 2 settembre 2019) Sulle pagine de Il Roma parte un quesito che ha accarezzato sia i tifosi che gli addetti ai lavori.è un interrogativo al quale Carlo Ancelotti sarà chiamato a rispondere a breve. L’attaccante messicano ha già dimostrato di meritare minuti ein questo, ma? Esordio con gol “Le vecchie abitudini non tramontano, tendono a consolidarsi, così Hirvings’è ripetuto anche colall’alba della sua avventura più importante. Il messicano si era presentato con l’etichetta del “puntuale all’esordio”, ovvero in grado di bagnare con gol ogni sua prima volta. Lo ha fatto anche in Italia, ha scelto la partita perfetta per esaltarsi, peccato che il suo sigillo, quello del 3-2, sia stato vano, non avendo permesso aldi ottenere neppure un punto. Ma la vittoria della Juve ...

