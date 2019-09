Dorian flagella le Bahamas da 36 ore | almeno 5 morti L’uragano verso gli Usa | milioni

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 3 settembre 2019) Sono5 le vittime dell'uraganocheleda 36 ore e che si dirige lentamentegli Usa dove sono sono state ordinate evacuazioni perdi persone in Florida, Georgia, Carolina del Sud e del Nord. Anche in Virginia e' stato dichiarato lo stato di emergenza. La prima vittima identificata allee' stato un bimbo di 8 anni, Lachino McIntosh, morto annegato.13.000 le abitazioni distrutte, secondo la Croce Rossa di Freeport, sull'isola di Grand Bahama, dove il livello dell'acqua sulle strade e' arrivato quasi a 2 metri. L'isola di New Providence, dove si trova la capitale Nassau, e' in totale blackout.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/09/201909021131 Uragano--catastrofe-ovunque-Sud-Carolina-evacua-la-costa 20190902 video 10351397.mp4L'uragano e' stato declassato da categoria 5, la massima possibile ...

