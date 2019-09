Dolomiti | coppia di alpinisti spagnoli bloccata da tre giorni su una parete delle Tre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) Da tresono bloccati sulle, attaccati a unaTre Cime di Lavaredo, ma rifiutano i soccorsi. È quanto sta succedendo a unadi, in vacanza sulle Alpi. I due, 45 anni lui e 36 lei, sono di Barcellona. Nonostante la loro odissea duri da 72 ore e nonostante le cattive condizioni meteo, gli scalatori continuano a dire “no” agli aiuti, sostenendo di poter proseguire autonomamente. Per ora sono due le volte in cui l’elisoccorso si è alzato in volo. La prima volta i due, dopo una notte accampati a metà della Via Cassin, hanno rifiutato di essere recuperati, convinti di poter proseguire autonomamente la scalata. Dalle foto ricevute, i soccorritori hanno capito la posizione dei rocciatori: dalla parte opposta rispetto alla normale via. Dopo aver spedito loro due relazioni, spiegando dove si trovavano esattamente e cosa ...

