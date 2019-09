Dl Imprese | Whirlpool | “Decreto insufficiente per ‘salvare’ Napoli L’unica soluzione è

Dl Imprese : da rider a Whirlpool - le misure sul tavolo del Consiglio dei ministri : Arrivano il decreto sulle crisi aziendali, il decreto sul settore lattiero caseario e il decreto sulle assunzioni nella scuola, sul tavolo del Consiglio dei ministri . E’ quanto emerge dall’integrazione dell’ordine del giorno, diramata da Palazzo Chigi.Sul tavolo anche un decreto per prorogare di due mesi le funzioni del Garante per la privacy.Ecco alcune delle misure in arrivo:Tutele per i rider Assicurazione obbligatoria Inail ...

Dl crisi Imprese - anche norma Whirlpool : 18.35 C'è anche la norma per mantenere la sede a Napoli di Whirlpool nel decreto su "Tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali", che potrebbe arrivare in CdM prima della pausa estiva. La bozza, 15 articoli, contiene anche tutele per i rider e un rafforzamento di quelle per gli iscritti alla gestione separata Inps,oltre alla possibilità di fare donazioni al Fondo per diritto al lavoro dei disabili e una proroga al 31/12 degli Lsu in ...