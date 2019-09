Dieta e alimentazione | essere magri mangiando? Svelato il segreto del peso forma

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Come mai alcune persone sono naturalmente magre, nonostante mangino troppo e facciano poca attività fisica? La magrezza naturale dipende dall’avere cellule adipose geneticamente più efficienti. Lo rivela un gruppo di ricercatori del Nestlè Institute of Health Sciences, in Svizzera. Lo studio, pubblicato sulla rivista The American Journal of Clinical Nutrition, ha coinvolto 30 uomini e donne naturalmentee privi di disturbi alimentari, che presentavano un indice di massa corporeo (Bmi) uguale o inferiore a 18,5. I ricercatori hanno analizzato una piccola quantità di grasso prelevato dallo stomaco dei partecipanti, che hanno anche fornito campioni di sangue, urine e feci. In particolare gli studiosi hanno analizzato il tessuto adiposo bianco, ossia a principaledi grasso nel corpo responsabile della conservazione dei lipidi, le sostanze grasse che provengono dagli ...

