Di Maio | oggi lo sport nazionale è darle addosso Io invece ho un’altra cosa da dirle

Crisi di governo : oggi 28 agosto incontro dem e M5s - poi Salvini e Di Maio dal Presidente : oggi ci sarà l'ultimo giro di consultazioni. Il Presidente Sergio Mattarella, incontrerà i "big": Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Colle nel pomeriggio. Questa mattina alla Camera dei Deputati delegazioni del Partito democratico e M5s s'incontreranno nuovamente per sciogliere i diversi nodi che, al momento, impediscono la formazione di un governo giallorosso. Continuano trattative tra M5S-Pd Dopo l'ennesima frenata delle scorse ore, ...

Governo - la diretta – Nuovo tavolo tra le delegazioni Pd e M5s : distanza su Di Maio vicepremier. Oggi si chiudono consultazioni da Mattarella : Ultimo giorno utile a Movimento 5 Stelle e Pd per trovare un accordo da proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi (mercoledì) si chiuderanno infatti le consultazioni tra le formazioni parlamentari e il Capo dello Stato, con i Democratici che alle 16 saliranno al Quirinale, dopo la presenza in mattinata di Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia, seguiti poi da Forza Italia alle 17, Lega alle 18 e, infine, M5s alle 19. ...

Di?Maio : senza sì a Conte no ad altri incontri con Pd. Oggi consultazioni al Colle : Sarebbe ancora «in salita» la strada per un accordo di governo tra M5s e Pd che, dopo il vertice notturno tra Di?Maio, Zingaretti, Conte e Orlando, torneranno a incontrarsi stamattina. Oggi pomeriggio al via il secondo giro di consultazioni di Mattarella, con M5s che salirà per ultimo al Colle domani sera

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Zingaretti e Di Maio intesa ai dettagli - 27 agosto - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi: Zingaretti e Di Maio a caccia dell'intesa per il Governo. Importanti aperture di Trump al termine del G7

Luigi Di Maio : "Oggi raccogliamo le firme per il taglio dei parlamentari. Facciamolo subito - poi il voto" : Prima il voto definitivo sul taglio dei parlamentari, poi il voto. Lo ribadisce Luigi Di Maio che in un post su Facebook annuncia: “Stamattina inizieremo a raccogliere le firme tra i parlamentari per chiedere la calendarizzazione d’emergenza alla Camera del taglio dei parlamentari”. L’appello, spiega, è rivolto a “tutte le forze politiche”. Una mossa, questa, che oltre a portare a compimento una riforma ...

Di Maio annulla impegni per oggi : 9.43 Il vicepremier e ministro Di Maio ha annullato gli impegni in programma oggi: non sara a Cavriago "per impegni istituzionali", rendono noto fonti M5S. Rimandata anche la riunione con gli attivisti in programma stasera a Bologna come già la riunione dei gruppi parlamentari M5S, convocata dopo il voto al Senato sulla Tav e sempre ieri rimandata sine die.

Di Maio : oggi in CdM decreto Imprese : 11.58 "oggi faremo approvare in CdM il decreto Imprese, che salva lavoratori Whirlpool e dà tutele ai rider". Lo scrive il vicepremier Di Maio sui social, ricordando che il M5S "ha aiutato migliaia di giovani e le loro idee, dando il via al Fondo nazionale innovazione per le start up, le nuove Imprese". "Abbiamo firmato il decreto 'Resto al Sud' per i giovani imprenditori; stabilito la confisca immediata e definitiva delle navi Ong che violano ...

Giustizia - oggi resa conti in cdm. Di Maio : «Il governo non rischia» : Riforma della Giustizia e Autonomia: Giuseppe Conte prova a disincagliare il governo da due degli scogli che più dividono M5s e Lega. Ma parlarsi è difficile, far passi avanti...

Governo - adesso è il M5s a chiedere i ‘sì’ della Lega (entro settembre). Di Maio : “Ci appoggino sul taglio dei parlamentari e dei loro stipendi” : Luigi Di Maio manda a Matteo Salvini lo stesso messaggio recapitatogli dal leader della Lega: anche adesso “servono i ‘sì’ all’interno del Governo“. Il riferimento è all’inizio della discussione, in Commissione alla Camera, della legge sul taglio dei parlamentari voluta dal Movimento 5 Stelle. “Buongiorno, ho una bella notizia – ha esordito il vicepremier pentastellato durante una diretta Facebook ...

**Manovra : Di Maio a parti sociali - 600mila alloggi per single e giovani coppie** : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – Un nuovo Piano Casa che prevede di ricostruire e ristrutturare 600mila alloggi già esistenti e abbandonati per destinarli a giovani coppie, single, famiglie a basso reddito. E’ il piano presentato da Luigi Di Maio durante il vertice con le parti sociali a Palazzo Chigi, insieme al premier Giuseppe Conte. Sono previsti 4 miliardi per 20 anni, per un valore di 80 miliardi di investimenti. Si tratta di ...

Salvini-Di Maio - previsto incontro oggi : 13.02 Salvini e Di Maio dovrebbero incontrarsi oggi a pranzo. L'incontro sarebbe stato fissato ieri e viene confermato da fonti parlamentari. I due vicepremier non si vedono faccia a faccia da tempo.