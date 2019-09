Denuncia per persecuzione 2019 | tipologie | quando scatta il reato e come farla

Juventus-Napoli - Denunciati un centinaio di ultras partenopei : hanno infranto divieto di acquistare i biglietti per il settore ospiti : Un centinaio di ultras del Napoli sono stati denunciati per aver infranto il divieto di acquisto del biglietto per il settore ospiti in occasione della partita contro la Juventus all’Allianz Stadium. I tifosi, come spiega la questura di Torino, sono stati individuati grazie alle indagini della Digos. Stando agli accertamenti, gli ultras “residenti a Napoli ed appartenenti ai gruppi più oltranzisti del tifo organizzato ...

Allo Stadium nonostante il divieto - Denuncia per cento tifosi del Napoli : Si profila una denuncia per un centinaio di ultrà del Napoli in occasione della partita di ieri sera a Torino con la Juventus. I tifosi, secondo gli accertamenti della Digos, erano riusciti a...

Gallipoli - Denunciati due senegalesi per spaccio. Uno di loro è minorenne : Emanuela Carucci A pochi giorni da una maxi operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto e alla denuncia di diciasette immigrati, altri due giovanissimi senza fissa dimora sono stati colti in flagranza mentre vendevano marijuana Uno di loro è minorenne e spacciava per strada insieme ad un suo amico. Si tratta di due immigrati originari del Senegal fermati ieri a Baia Verde, una località di Gallipoli, in provincia di Lecce. ...

Attenzione a lasciare i bambini in auto : donna Denunciata per abbandono di minori : Una donna è stata denunciata dai carabinieri dopo che aveva lasciato i suoi tre figli, di età compresa fra i sei mesi ed i sei anni, chiusi in auto nel parcheggio di un centro commerciale di Castelfranco Veneto. I piccoli, in evidente stato di disagio per via della temperatura elevata dell’abitacolo, nonostante i finestrini laterali fossero leggermente abbassati, hanno attirato l’Attenzione dei passanti con il loro pianto. I ...

Tortura il gatto per vendicarsi della ex : Denunciato operaio romeno : Per vendicarsi della compagna che lo aveva lascito, l’uomo ha chiuso il gatto in un trolley riempito di letame e lo ha appeso ad un cancello sotto al sole. Ha voluto vendicarsi della compagna che lo aveva lasciato colpendola nell’unico affetto che, forse, le era rimasta: il gatto. Il povero animale, vittima innocente della follia umana, è stato Torturato da un romeno da un operaio romeno di 46 anni, incensurato, che ha sfogato ...

Lavoro nero - bracciante muore per il caldo mentre raccoglie meloni : una Denuncia : Utilizzo di manodopera non in regola, omicidio colposo e violazione delle norme in materia di sicurezza sul Lavoro. Sono i reati per cui è stato denunciato il datore di Lavoro di un bracciante che lavorava in nero e morto probabilmente per il caldo torrido mentre raccoglieva meloni sotto una serra. L’uomo, 55 anni, italiano, ha avuto un malore ed è deceduto subito dopo. La vittima si trovava in una azienda agricola all’estrema periferia di ...

Rimini - albergatore arrestato per abusi dopo la Denuncia di un 14enne : abusi sessuali su un 14enne. Questa l’accusa nei confronti di un albergatore di Rimini arrestato, mercoledì, su ordine del gip e richiesta della Procura. La vittima era in vacanza con la famiglia nell’hotel della riviera romagnola. L’indagato, 57 anni, nega tutto, spiegando di non aver mai molestato il minorenne. In precedenza l’uomo aveva fatto dichiarazioni spontanee. L’uomo, difeso dagli avvocati Paolo Righi e Alessandro Pierotti, è ...

Da una casa arriva un odore tremendo e i vicini chiamano la polizia Denunciando che il proprietario è morto - poi la scoperta scioccante : Questa vicenda è accaduta in una cittadina nel sud-est della Germania dove alcune persone hanno avvertito un odore terribile provenire da una casa. Poiché il proprietario da un po’ di tempo non si vedeva., la cassetta della posta era stracolma di lettere i vicini hanno pensato che il signore che abitava in quell’appartamento da dove proveniva quell’odore terribile fosse morto e hanno allertato la polizia. Quando la polizia è arrivata, in ...

Operazione Stazioni Sicure : 6 le persone Denunciate : Roma – Controllate 988 persone, 6 denunciati in stato di liberta’, 4 le contravvenzioni contestate in materia ferroviaria, 1 minore rintracciato e affidato al centro di accoglienza per minori. Questo e’ il bilancio dell’attivita’ della Polizia di Stato del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dell’Operazione Stazioni Sicure svolta nella giornata del 28 agosto, promossa su scala ...

Sestriere - rubano e danneggiano auto di anziani : “Lo abbiamo fatto per noia”. Denunciati 4 minori : Sono usciti di nascosto dall’hotel e dopo aver rotto con alcuni sassi i finestrini di due auto parcheggiate nel centro, ne hanno rubata una, danneggiandola fino a renderla inutilizzabile. È successo a Sestriere (Torino) nella notte del 20 agosto. I protagonisti sono quattro ragazzi, dai 14 ai 16 anni, in vacanza coi genitori nella nota località turistica. “Lo abbiamo fatto per noia” hanno detto ai carabinieri dopo che sono ...

Eliana Michelazzo : "Non ho Denunciato la Prati ma con la Perricciolo ci vedremo in tribunale" : Eliana Michelazzo, in una lunga intervista a 'Novella 2000', ha confessato di essere appagata sentimentalmente dopo aver scoperto, in diretta tv, che il presunto fidanzato Simone Coppi era solo frutto di immaginazione: Ho tastato il terreno, un bacio l’ho pure dato, anzi più baci. Mi sono lasciata andare, ma certamente mi sono riguardata tanto, non concedendomi a chiunque. Però preferisco non aggiungere altro. Sto frequentando una persona ...

Conte Denunciato all’Antitrust per pubblicità occulta alla Tim mentre faceva shopping con il figlio : "Il premier Giuseppe Conte ci piace ma ieri abbiamo presentato un esposto all'Antitrust per pubblicità occulta alla Tim". Lo ha detto il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, spiegando i motivi della denuncia al presidente del Consiglio, che potrebbe essere riconfermato a Palazzo Chigi. Conte stava facendo alcune commissioni private, quando è stato sorpreso dalle telecamere.Continua a leggere

Cuneo - scoperto macello islamico abusivo : 2 Denunciati : Marco Della Corte denunciati due uomini, accusati di vari reati tra cui quello di maltrattamento nei confronti di animali, il tenente colonnello Stefano Gerbaldo: "Attività svolta con metodi inadeguati" I carabinieri Forestali di Saluzzo (Cuneo) hanno rinvenuto un macello islamico abusivo. Scoperte in una cella frigorifera 35 carcasse di ovini sprovviste del regolare bollo sanitario di macellazione. Gli animali sono stati abbattuti ...

Terra fuochi - ancora roghi di plastica e fumi tossici : Denunciate due persone : roghi di plastica e fumi tossici. Per questo motivo un 54enne di Casal Di Principe (Caserta), già noto alle forze dell’ordine, e un 25enne incensurato dello stesso comune sono stati denunciati dai carabinieri di Varcaturo (Napoli) per combustione illecita di rifiuti. In un campo di Giugliano di Campania (Napoli) i due avevano disposto e poi dato alle fiamme due filari di rifiuti della lunghezza di circa 100 metri ciascuno, quintali di tubi ...