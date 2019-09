Deliveroo sarà sponsor di manica delle nazionali inglesi

M5s - Casaleggio finanziato da Deliveroo : sarà per questo che la legge di cui parlava Luigi Di Maio.. : Pedalano dalla mattina alla sera, sotto la pioggia o sotto il sole cocente, a qualsiasi temperatura, per consegnarci a domicilio pranzi, cene e spuntini. Flagello degli automobilisti che se li vedono spuntare a destra e a manca e anche dei pedoni, poiché non è affatto raro che sfreccino a tutta velo