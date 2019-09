Cristiano Ronaldo dal cuore d’oro | regalo speciale al suo idolo Vialli

Juventus-Napoli - le reazioni dei calciatori sui social : da Cristiano Ronaldo a Milik : Dopo la gara persa ieri contro la Juventus e dell’errore finale del compagno Koulibaly, uno dei primi a mostrare vicinanza al senegalese è stato Arkadiusz Milik, ancora infortunato: “Un errore non cambia niente. Sei sempre il nostro campione Kalidou. Forza Napoli, siamo solo all’inizio”. Così, su Instagram, l’attaccante del club azzurro. “Una prima in casa piena di spunti su cui lavorare, lavorare e ...

Cristiano Ronaldo non si ferma mai : allenamento anche nel giorno di riposo insieme a Georgina [VIDEO] : Cristiano Ronaldo è un campione anche perché punta sempre a migliorarsi. E’ un perfezionista e lo dimostra con un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui, anche in questa domenica di riposo, il portoghese ha trovato il modo di allenarsi. Nonostante i tre giorni concessi da Sarri, Ronaldo si è rifugiato in palestra per una sessione di esercizi agli addominali. Alle sue spalle si vede anche la compagna, Georgina Rodriguez, ...

Cristiano Ronaldo - l’esultanza è polemica : il portoghese fa il gesto del VAR [VIDEO] : Si sta giocando Juventus-Napoli. Siamo ormai nei minuti finali e la partita si è clamorosamente riaperta. Dopo il 3-0 firmato da Cristiano Ronaldo sono arrivati i gol di Manolas e Lozano a mettere un po’ di pepe nel finale. Proprio il gol del portoghese della Juventus ha destato scalpore. Esultanza polemica di CR7, che dopo il gol ha fatto il classico gesto del VAR. La prima giornata proprio la tecnologia aveva annullato la rete del ...

Juventus-Napoli 3-0 live - tris di Cristiano Ronaldo! : Juventus-Napoli live – Dopo il primo match di oggi che ha visto in campo Milan e Brescia, continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo la Juventus ed il Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano squadre destinate a lottare per lo scudetto. Successo all’esordio per entrambe, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Parma grazie alla rete messa a segno da ...

Temptation Island Vip 2019 : tra i tentatori c’è anche un’ex di Cristiano Ronaldo. Ecco quando andrà in onda : Temptation Island Vip 2019 andrà in onda giovedì 19 settembre e tra i tentatori c’è anche un’ex di Cristiano Ronaldo. Svelati oggi i primi nomi dei single che parteciperanno al docureality che quest’anno sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Ex corteggiatori di Uomini e Donne, modelli e influencer sono partiti per la Sardegna, dove sono già in corso le registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip. Tra le fila dei ...

Temptation Island Vip - tra le tentatrici l'ex di Cristiano Ronaldo... Sarà una dura partita per i fidanzati : C'è fibrillazione per la seconda edizione di Temptation Island Vip che avrà esordio il prossimo 19 Settembre su Canale 5. Come ormai noto il programma Sarà condotto da Alessia Marcuzzi, dopo il gran rifiuto di Silvia Toffanin. Le riprese sono già iniziate in Sardegna, e quindi non c'è più di consegu

Sorteggio Champions League - Cristiano Ronaldo : “ritirarmi con Messi? Ecco cosa dico…” - siparietto con l’argentino : “Ritirarmi con Messi? Lui ha due anni meno di me, ma credo di essere ancora in forma per la mia età. Spero di essere qui ancora l’anno prossimo, fra due o tre anni. Chi non mi ama mi vedrà ancora qui”. Sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, parlando dal palco di Montecarlo durante i sorteggi di Champions League. Parlando al fianco di Leo Messi, suo rivale storico, CR7 ha aggiunto: ...

Né Messi e né Cristiano Ronaldo - che sorpresa al Grimaldi Forum : svelato il giocatore dell’anno UEFA : Il portoghese e l’argentino non sono riusciti a conquistare l’ambito premio, finito nelle mani di Virgil Van Dijk Né Lionel Messi e né Cristiano Ronaldo, è Virgil van Dijk il giocatore dell’Anno UEFA per la Champions League 2019. Il difensore del Liverpool sbaraglia l’agguerrita concorrenza portandosi a casa il prestigioso premio, grazie alle prestazioni fornite nella passata stagione. AFP/LaPresse Un’annata ...

Le figlie di Cristiano Ronaldo a bordo della sua Bugatti - ma lui non c’è : Georgina Rodriguez condivide su Instagram un simpatico video in cui le figlie di Cristiano Ronaldo giocano al volante di una delle più costose auto del calciatore. È risaputo che i calciatori non badano a spese e amano collezionare nei propri garage una miriade di auto di lusso. Ed è proprio Cristiano Ronaldo, una delle più grandi star del calcio, ad aggiudicarsi il parco auto più costoso che farebbe invidia a qualunque ...

Georgina Rodriguez non è facile essere la fidanzata di Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez prima di incontrare il calciatore Cristiano Ronaldo faceva la commessa e ora è una delle donne più invidiate del mondo. Ma per la Rodriguez non è tutto rose e fiori: “essere la compagna di un personaggio così famoso non è facile”, ha rivelato in un’intervista al “Sun”. Georgina e Cristiano si sono incontrati nel 2016 in Spagna, nel negozio di abbigliamento in cui lei lavorava come commessa. ...

Cristiano Ronaldo - la compagna Goergina si racconta : “I soldi? Importanti ma non sono tutto. Conta di più avere una famiglia sana e felice” : “avere un compagno tanto famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo, quello che provo è più forte di qualunque altra cosa e di qualunque tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è ammirazione reciproca”. Parole di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Bellissima, molto riservata, la ex commessa spagnola si è racContata al Sun: “Con i miei figli ne passo più tempo della maggior parte ...

Dall’importanza di essere sempre seducente alla vera ricchezza - la fidanzata di Cristiano Ronaldo a 360 gradi : “la morte di mio padre mi ha insegnato che…” : Georgina Rodriguez si racconta: la fidanzata di Cristiano Ronaldo a 360 gradi Georgina Rodriguez è una delle donne più invidiate del pianeta: stiamo parlando della fidanzata di Cristiano Ronaldo, invidiata si, ma anche apprezzatissima. Bella, elegante e con i piedi per terra, la donna che ha fatto breccia nel cuore dell’attaccante portoghese ha fatto innamorare tutti i fan di CR7. LaPresse Intervistata dal Sun on Sunday, Georgina ...