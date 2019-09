Così il Martin Eden di Jack London diventa un proletario napoletano

“Sensualità a mille!”. Martina Colombari super : si mostra Così e vince su tutte : La avevamo un po’ persa dai radar la bella Martina Colombari . E invece, nel giro di pochissimi giorni, eccola riaffiorare sui siti di gossip e di informazione. Non solo per la bellezza sua, ma anche di tutta la sua incredibile famiglia. Ieri infatti vi avevamo parlato del suo figlio Achille, facendovi vedere come era cresciuto e come era diventato oggi il figlio della bella attrice e dell’ex giocatore del Milan Alessandro Billy Costacurta. Oggi ...

“Oggi sono 44” : Martina Colombari li festeggia ‘Così’. E non ce n’è per nessuna : Buon compleanno Martina Colombari! “Oggi sono 44 ed io celebro la vita!”, scrive la ex Miss Italia su Instagram per festeggiarsi e regala ai fan una foto in cui c’è tutta la sua bellezza (e grazie, classe, perfetta forma fisica… insomma perfezione). Martina Colombari è una 44enne da far girar la testa, signori. È raggiante, sorridente e in una forma smagliante che fa invidia alle sue colleghe più giovani. E ovviamente ha fatto il pieno di like e ...