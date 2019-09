Cori razzisti contro Lukaku | la dura presa di posizione del Cagliari

Cori razzisti a Lukaku - il Cagliari prende le distanze : Attraverso un comunicato ufficiale, apparso sul sito internet del club, il Cagliari ha voluto prendere le distanze dai Cori razzisti dei quali è stato oggetto – nell’incontro andato in scena ieri sera con l’Inter – l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku. Questa la nota della società: «Il Cagliari Calcio prende con forza le distanze dagli sparuti, ma […] L'articolo Cori razzisti a Lukaku, il Cagliari prende le distanze è stato realizzato da ...

Cori razzisti contro Lukaku - il messaggio dell’attaccante dell’Inter su Instagram : ”Molti giocatori nell’ultimo mese sono stati vittime di abusi razzisti. A me e’ successo ieri. Il calcio e’ uno gioco che deve far felici tutti e non possiamo accettare nessuna forma di discriminazione che lo possa far vergognare. Spero che tutte le Federazioni del mondo reagiscano duramente contro tutti i casi di discriminazione!!!”: è il messaggio dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku su ...

Cagliari-Inter - Cori razzisti contro Lukaku. Calcia il rigore e viene ricoperto da “Buuu” : Ancora un grave episodio di razzismo nel calcio italiano e a Cagliari, in particolare. Durante il calcio di rigore battuto dall’attaccante Romelu Lukaku si sono sentito dei buu provenire dalla curva rossoblu, tanto che l’attaccante belga ha poi esultato rivolgendosi con fare di sfida. Le immagini e l’audio dei cori hanno immediatamente fatto il giro del web, avendo ampio risalto soprattutto sulla stampa inglese. Lukaku era in precedenza un ...

I Cori razzisti durante Cagliari-Inter : Contro il centravanti dell'Inter Romelu Lukaku, questa volta: ma lo stesso era successo l'anno scorso, quello prima ancora, tre anni fa e così via

Sibilia : “Cori razzisti? Non si possono sospendere le partite per 500 imbecilli” : Il Mattino intervista Cosimo Sibilia, vice presidente vicario della Figc. Tra gli argomenti toccati anche gli errori del Var in Fiorentina-Napoli. Per Sibilia occorre sicuramente modificare la tecnologia e probabilmente la Sala Var di Coverciano potrebbe servire a migliorare “Il confronto aiuta sempre: più contributi ci sono più cresce la struttura”. Sui cori razzisti denunciati da Ancelotti a Firenze: “Come Federazione siamo ...

Tammy Abraham – Cori ed insulti razzisti a causa dell’errore dal dischetto : Tammy Abraham – Dalla civile Inghilterra la notizia che non ti aspetti. L’attaccante del Chelsea Tammy Abraham è stato vittima di insulti e razzisti. Tammy Abraham – L’attaccante classe ’97 nel corso della partita di assegnazione della UEFA Super Cup (clicca qui per gli highligths) ha commesso l’errore dal dischetto che è stato fatale per i “blues”. Sul risultato di 5-4 ai calci di rigore, ...