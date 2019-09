Coppia di alpinisti rifiuta soccorsi Recuperati dopo tre giorni sulla parete a 2750 metri

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 2 settembre 2019) Sono staticon l’elicottero e portati al sicuro i duespagnoli bloccati da treinsulle Tre Cime di Lavaredo. L’intervento di recupero adi quota è stato effettuato dall’equipaggio di un elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, sfruttando un momentaneo varco nella nebbia. Gli scalatori avrebbero spiegato di averto volontariamente due volte il soccorso perché convinti, erroneamente, di essere arrivati a un passo dalla vetta.I due - unadi Barcellona di 45 e 36 anni - sono rimasti attaccati da tredelle Tre Cime di Lavaredo e per due volte si sono alzati in volo gli elicotteri del Soccorso Alpino per offrire un aiuto, ma è statoto.La madre dell’alpinista, che attendeva lapresso il Rifugio Auronzo, non vedendoli ritornare ha avuto un ...

