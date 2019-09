Conte : "È un'opportunità - io responsabile" | Di Maio : "Il problema vicepremier non esiste più" | Zingaretti : "Fatti passi avanti" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Conte : "Con M5S-Pd grande opportunità" : 19.15 "Ai responsabili politici ho chiesto di restare concentrati sui problemi che impediscono ai cittadini di avere una vita migliore. I cittadini ci chiedono di non distrarci. Con Di Maio e Zingaretti abbiamo una grande opportunità, migliorare l'Italia e fare il bene del Paese". Così il premier incaricato Conte in diretta Facebook. "Nelle consultazioni -aggiunge- ho registrato consonanza tra M5S, Pd e altre forze di centrosinistra sugli ...

Governo - Conte : «Ora governo forte abbiamo una grande opportunità». Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Il NYT : resurrezione di Conte? Opportunità per l’Italia Il FT : «Salvini ora è all’angolo» : Il quotidiano Usa sulla crisi di governo: «Il premier incaricato potrà ritrovare una briciola di responsabilità finanziaria e tornare al tavolo dei leader Ue». E il FT bacchetta il leader della Lega

Governo - diretta. Conte riceve da Mattarella l'incarico e accetta con riserva : «Trasformare crisi in opportunità» : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

Roma : Raggi - ‘con Conte incontro proficuo - tante opportunità di rilancio’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “E’ stato un incontro molto lungo e proficuo. Abbiamo parlato a lungo non solo dei poteri speciali per Roma, ma anche delle tante opportunità di rilancio, anche in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della Capitale. Ci incontreremo di nuovo a breve”. Il premier “mi è sembrato molto interessato e disponibile… insomma, c’è tanto lavoro da fare”. Così la ...