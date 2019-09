Conte bis | il quesito su Rousseau offre 2 opzioni | ma inizialmente il ‘no’ veniva prima

Conte bis - il quesito su Rousseau offre due opzioni : ma il ‘no’ viene prima del ‘sì’ : Il quesito sulla piattaforma Rousseau recita: ""Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". Due le possibile risposte, ma in questo caso, a differenza di quanto avvenne per la nascita del governo giallo-verde, il 'no' viene prima del 'sì'.Continua a leggere

GOVERNO Conte-BIS - MANOVRA PD-M5S/ Di Maio "dipende tutto da voto Rousseau" : GOVERNO CONTE-BIS, ancora manovre PD-M5S: oggi vertice col Premier, Di Maio 'voto su Rousseau decisivo per l'esecutivo'. Renzi fissa i paletti ai dem

Matteo Salvini apre ai delusi del Movimento : pronto ad evitare il Conte bis : I grillini continuano a fare i conti senza Matteo Salvini. Ma il leader della Lega apre ai delusi dal grillismo.

Il Conte bis alla prova dei mercati : Milano. Settimana decisiva per il nuovo governo che si sta provando a formare sotto la guida di Giuseppe Conte. Finora i mercati hanno mostrato un'apertura di credito verso una possibile compagine Pd-Cinque Stelle con una riduzione di 40 punti dello spread dall'inizio della crisi politica aperta da

Governo - la mossa del Pd mette Di Maio all'angolo : il Conte bis ora è pronto a partire (aspettando Rousseau) : L'anatomia del nuovo Governo la delinea l'ex ministro Pd Franceschini che, per la prima volta, propone l’abolizione del...

Quali nomi girano come ministri per il Conte bis : Uno, due o nessun vicepremier? Intorno a questa domanda sembra avvitarsi il governo ancora in gestazione. Perché la carica di secondo nel Conte 2 è ambita tanto da Luigi Di Maio quanto dal Pd che la reclama per sè in virtù del fatto che i Cinque Stelle, proprio con Conte, hanno già ottenuto di poter esprimere il presidente del Consiglio. ma nelle ultime ore si è fatto più forte il pressing su Nicola Zingaretti ...

Fiducia al Conte bis : Forza Italia valuta di astenersi : E’ Daniela Santanchè, oggi esponente di Fratelli d’Italia, ad anticipare le possibili scelte di Silvio Berlusconi. “Per Forza Italia credo

Governo Conte-Bis : 'Deadline mercoledì'/ Salvini 'Lega aperta a delusi M5s. Il Pd...' : Conte fissa deadline Governo Pd-M5s 'non oltre mercoledì': trattative su programma e ministri, Zingaretti 'non sarà facile ma ce la mettiamo tutta'

Conte bis - Feltri : 'Nelle mani di incompetenti - Di Maio e Zingaretti buffoni di talento' : Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico dovranno superare i dissidi emersi nelle ultime ore affinché, alla fine, si formi un nuovo governo sostenuto da una maggioranza giallorossa. Le parole di Di Maio che ha chiesto che le priorità grilline diventino condizioni imprescindibili hanno infastidito la controparte e adesso si lavora per ritrovare un feeling destinato, eventualmente, a condurre alla formazione di un esecutivo che suscita chiari ...

Governo Conte bis - Calderoli avverte : 'Lo sotterrerò con milioni di emendamenti' : Il Governo sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico nei fatti non è ancora nato, ma c'è chi come il leghista Roberto Calderoli anticipa il fatto che per l'esecutivo giallorosso la vita non sarà facile sulla base di ciò che potrebbe accadere in Parlamento. Lo ha riferito in un'intervista a Libero, mettendo in evidenza come la Lega sia, tra l'altro, l'unica forza politica in grado di garantire un'efficace opposizione a quelle che ...

Luigi Bisignani : "Tutti gli uomini del Gattopardo Conte". Brividi : perché Mattarella deve iniziare a tremare : La lista degli uomini del "Gattopardo" Giuseppe Conte. Nel suo editoriale domenica sul Tempo, Luigi Bisignani disegna la rete di supporto al premier incaricato, "cattolici, pezzi di Vaticano, tecnocrati e la geniale e trasversale lobby gay", e snocciola i nomi della squadra dell'avvocato. Strategia

Conte bis - la teoria della contrattazione e il gioco dell'ultimatum : Come mettere d'accordo due partiti che fino a ieri se ne sono dette di tutti i colori? PD e 5S non hanno fatto, certo, economia di insulti reciproci in questi anni e hanno sempre adottato una retorica decisamente poco conciliante gli uni nei confronti degli altri. La scienza, sul punto, ha molto da dire

GOVERNO M5S-PD/ I no pronti ad affossare il Conte bis : Prima ancora di nascere, il GOVERNO giallo-rosso ha mostrato che non può risolvere il problema che ha messe in crisi quello giallo-verde

Governo Conte bis - è quasi fatta. Ecco cosa sta succedendo nelle segrete stanze dei Palazzi : : Ci siamo quasi! Dopo innumerevoli giorni di tensioni e scontri in vista della formazione del Governo Conte Bis, questa volta sembrerebbe la volta buona. I giorni precedenti sono stati caratterizzati da frecciatine reciproche ed ultimatum da parte dei due partiti protagonisti, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Entrambe le fazioni hanno più volte ribadito le proprie posizioni, dichiarando di non esser disposti a scendere a ...