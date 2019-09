Conte alle 17 | 30 vede i capigruppo M5s-Pd | Di Maio | nuovo governo dipende da Rousseau

Governo - alle 17 - 30 vertice Pd-M5S da Conte. Di Maio : «Nascita governo dipenderà dal voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Le critiche di Grillo a Di Maio

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - l'incontro finisce in rissa : urla e grida. Tensione alle stelle : Giuseppe Conte resiste sui due vicepremier: "Con Luigi Di Maio dentro si stabilizzerebbe il governo e il mio ruolo, a tutto vantaggio del Pd". Con il grillino al suo fianco, è il ragionamento, riuscirebbe a tenersi fuori dalla dialettica quotidiano con il Pd. Eppure, rivela La Stampa in un retroscen

Il voto su Rousseau sarà su Conte : domani dalle 9 alle 18 : Come anticipato dagli analisti politico il voto sulla piattaforma grillina è stato indirizzato attraverso la formulazione del quesito trasformandolo in

Rousseau - ecco il quesito : cita Conte e il Pd. Voto M5S martedì dalle 9 alle 18 : Il quesito per il Voto M5S su Rousseau cita Conte e il Pd: «Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe...

Governo : domani Conte vede ass. disabili alle 9.30 e terremotati alle 10.45 : Roma, 1 set. (AdnKronos) – Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, domani, lunedì 2 settembre, alle ore 9.30, presso la Sala dei Busti della Camera dei deputati, incontrerà alcune associazioni delle persone con disabilità. A seguire, alle ore 10.45, incontrerà una delegazione di comitati e associazioni di cittadini delle aree terremotate del Centro Italia. Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Governo: ...

Versiliana 2019 - che governo sarà? Segui l’incontro con Morra e Bonafè. Alle 12.30 l’intervento del premier incaricato Conte : Ultima giornata della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. L’attualità politica è al centro del dibattito intitolato “Che governo sara?“, con l’esponente Pd Simona Bonafè, il presidente della Commissione antimafia e senatore M5s Nicola Morra e il direttore del Fatto.it Peter Gomez. Segui la diretta L'articolo Versiliana 2019, che governo sarà? Segui l’incontro con Morra e ...

Conte bis - Zaia invoca le piazze : “Devono essere piene fino alle prossime elezioni” : Il governatore del Veneto Zaia invoca le piazze: "Da qui alle prossime elezioni voglio un popolo pancia a terra. Vi aspetto tutti in strada pronti a fare la rivoluzione", e ricorda le manifestazioni della Lega di Pontida e di Roma. Parole definite "eversive" dalla dem Alessia Rotta: "Il presidente Zaia ha perso il controllo".Continua a leggere

M5S-PD - l'incontro sul programma slitta alle 12<br>Giuseppe Conte al Quirinale : Se il buongiorno si vede dal mattino, l'accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la costituzione di un nuovo esecutivo non sembra più così vicino. Il nuovo vertice tra le delegazioni PD e M5S e il premier incaricato Giuseppe Conte, in precedenza fissato per le 9.30 di oggi, è stato fatto slittare alle 12.Le motivazioni non sono state rese note, ma appare evidente che le tensioni salite ieri sera, quando Luigi Di Maio ha ...

Governo - Conte al Quirinale : slitta alle 12 l'incontro su programma con Pd e M5S : “Il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte è a colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Conte è uscito in auto da Palazzo Chigi dopo le dieci ed è entrato al Quirinale poco dopo”.L’incontro sul programma a Palazzo Chigi programmato per le 9 e 30 tra le delegazioni di Pd, M5S e Giuseppe Conte, è stato spostato alle 12. Il premier incaricato, “irritato” per le ...

