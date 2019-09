Conte agli elettori del M5S prima del voto su Rousseau | Non tenete sogni nel

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò il primo responsabile del governo" |Video anche di Di Maio : "No vicepremier - solo incensurati e codice etico per tutti" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Governo - Conte agli iscritti M5s ”Possiamo riformare il Paese” : "Con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunita', migliorare l'Italia e fare il bene del Paese". Lo dice il premier incaricato Giuseppe Conte in un vidoe su facebook. Segui su affaritaliani.it

Conte alla Festa del Fatto. L’intervista di Travaglio - Gomez - Padellaro. “Ci sarà un programma condiviso - sarà difficile distinguere se un provvedimento è targato Pd o M5s” : “Mi piacerebbe molto che l’Italia desse un contributo critico per adeguare il patto di stabilità al nuovo clima economico”. Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è intervenuto in esclusiva alla Festa del Fatto Quotidiano in Versiliana per i 10 anni del giornale e lo ha fatto per la prima volta in una sede non ufficiale da quando è iniziata la crisi di governo. Intervistato in collegamento dai direttori Antonio ...

Giuseppe Conte alla festa del Fatto da Travaglio : "Cosa significa discontinuità". Ufficiale : ci prende in giro : alla festa del Fatto quotidiano in Versilia 20 minuti di "auto-spot" di Giuseppe Conte. Il premier incaricato tesse le lodi del nascente governo Pd-M5s, sotto lo sguardo estasiato del direttore Marco Travaglio. Ma non mancano momenti di profondo imbarazzo. Primo tra tutti, la risposta di Conte alla

Conte da Mattarella - poi vertice con M5s e Pd : “Sì a nuova legge su immigrazione e taglio parlamentari” : Il capogruppo Dem al Senato Marcucci: abbiamo fatto passi avanti, ora Conte porti al Colle una squadra di qualità. Verso un incontro Di Maio-Zingaretti