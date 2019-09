Conte agli elettori del M5S | Capisco le perplessità | ma è il momento di tirare i

Conte agli iscritti Cinque Stelle 'Possiamo riformare il Paese'.Video : GLI APPELLI DEL PREMIER INCARICATO E DEL CAPO POLITICO DEI GRILLINI PRIMA DEL VOTO SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU/ "Con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunita', migliorare l'Italia e fare il bene del Paese". Lo dice il premier incaricato Giuseppe Conte in un vidoe su facebook. Segui su affaritaliani.it

Cagliari - Simeone : “Papà è Contento della mia scelta” : “Sono qui per dimostrare di essere lo stesso di due e tre anni fa”. Giovanni Simeone, 24 anni, nuovo attaccante del Cagliari lo promette. “A Genova avevo segnato 12 gol – ha raccontato l’argentino durante la presentazione ufficiale – e a Firenze, nel primo anno, 15. Poi, la scorsa stagione era iniziata bene, ero stato convocato nella Nazionale argentina, che era il mio sogno, e ho anche segnato. Poi, nel ...

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò primo responsabile" | Video anche diDi Maio : no vicepremier - solo incensurati |Zingaretti : "Passi avanti - siamo fiduciosi" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un Video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Governo : Conte - ‘avanti nel progetto taglio numero parlamentari’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo continuare nell’azione di eliminazione dei privilegi perché chi è chiamato a svolgere una funzione pubblica deve farlo con disciplina e onore senza indebiti vantaggi. Senza dimenticarci del progetto costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari che necessita di un ulteriore passaggio in Parlamento”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ...

