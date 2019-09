Conigliette di Playboy a una festa patronale nell' Aquilano Ira del parroco

Fonte : agi

(Di lunedì 2 settembre 2019) A Trasacco, durante ladi santi Cesidio e Rufino martiri e della Madonna della Candelecchia, davanti ad un bar del paese si è assistito ad un raduno di '' di, che consegnavano ai giovani del posto la celebre rivista fondata da Hugh Hefner. Una singolare iniziativa sulla quale don Francesco Grassi,del paese, ha lanciato un monito durante la sua omelia domenicale. "Sono addolorato, perché spesso e volentieri le feste patronali vengono utilizzate per lo scopo di mettere in mostra il corpo umano", commenta il, "sentivo che in qualche locale c'è stato qualcosa di poco gradevole, come spogliarelli: non è giusto usare le feste patronali per questi scopi. Non è giusto - ha spiegato ancora - mettere l'uomo alla merce, perché è grande peccato: ma non solo per questo, non bisogna compiere atti del genere ...

