Confindustria | Italia bloccata | rischi al ribasso per l’economia

Da Bankitalia a Confindustria - già tempo di raccomandazioni al nuovo Governo : Lo spread cala a 182 punti. Era da un mese che non si registrava un valore così basso. Il tasso sul decennale del Tesoro scende all′1,13% e non succedeva dal settembre del 2016. È passata poco più di un’ora dalla formalizzazione della nuova virata, questa volta in positivo, della trattativa tra il Pd e i 5 stelle. I mercati annusano, recepiscono e lanciano indicazioni: bene così, avanti. La stessa ...

Disoccupazione - ricerca Confindustria : “Al Sud Italia un giovane su due non lavora. E aumentano le aziende fallite” : La Disoccupazione giovanile nel sud Italia supera il 50%. In pratica, un giovane meridionale su due non lavora. L’allarme è lanciato da una ricerca condotta da Confindustria in collaborazione con Srm-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), secondo cui l’emergenza lavoro per i giovani, che ha caratterizzato la fotografia del Sud degli ultimi anni, non accenna a ridursi, sebbene solo un quarto ...