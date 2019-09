Concorsi personale amministrativo in Emilia e Trentino | inoltro domande entro settembre

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha diffuso diversi bandi di concorso pubblico, per conto di due Comuni d'Italia e del Commissariato del Governo per l'assunzione dinel settore economico, finanziario, tributario, statistico, demografico, attuariale, contabile, giuridico e sociologico, presso le sedi di lavoro dislocate sul territorio nazionale. Bandi di Concorso aIl comune di Modena (Romagna) ha indetto una procedura di selezione, per l'immissione con un contratto a tempo determinato di profili esperti con l'incarico di istruttore direttivoeconomico-finanziario di categoria D in possesso di una delle lauree magistrali appartenenti alle successive classi e requisiti: scienza delle economie LM-56; scienze economico-aziendali LM-77; scienze della politica LM-62; scienze delle pubbliche amministrazioni ...

