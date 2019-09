Commemorato a Pescara il 76° anniversario del Bombardamento

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 2 settembre 2019)- “Sino al 31 agosto del 1943 i pescaresi si erano illusi di averla fatta franca, di non essere colpiti direttamente dalla guerra. Quel giorno segnò una presa di coscienza, in cui divenne chiaro come la seconda guerra mondiale era una guerra contro il popolo, e infatti i morti civili furono molti di più dei caduti militari. Ildel 14 settembre, giorni dopo l’armistizio, fu poi il colpo finale per una città già sfollata’. Così è stato ricordato dallo storico e giornalista Marco Patricelli nel corso del proprio intervento durante la cerimonia ’31 Agosto 1943 – 31 Agosto 2019 –non dimentica’, in ricordo del 76°dei primi Bombardamenti suche, il 31 agosto 1943, devastarono il lungomare e il centro cittadino. Presenti oggi a Largo Chiola, nella piazza antistante Palazzo di città, le massime ...