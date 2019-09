Clima | Groenlandia | ghiacciai in agonia nelle immagini satellitari

La Groenlandia - simbolo dei cambiamenti Clima tici : dall’antica terra verde all’attuale scioglimento dei ghiacciai : La Groenlandia è l’isola più grande del mondo, nella quale la popolazione vive in condizioni estreme: un manto di ghiaccio occupa l’84% della superficie, rendendo l’intervento umano possibile soltanto nelle zone costiere. La storia di questa massa continentale, tre volte più estesa dell’Australia, vanta un’influenza di varie popolazioni, dovuta alle ondate migratorie provenienti dall’America fin dal 2500 ...

Clima - lo studio : con il caldo più alcolisti e suicidi in Groenlandia : La crisi Climatica sta causando livelli senza precedenti di stress e ansia nella popolazione della Groenlandia, vittima di un vero e proprio “dolore ecologico” che comporta una lotta per riconciliare le conseguenze del riscaldamento globale con stili di vita tradizionali. Lo rivela il primo sondaggio nazionale realizzato sul territorio autonomo danese situato tra l’oceano Atlantico del Nord e l’oceano Artico per valutare ...