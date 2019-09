Ciliverghe | sconfitta di misura in casa del Crema | tabellino | commento e dichiarazioni

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019)1-0(3-5-2): Zanellato; Grea, De Angeli, Palla (43’ st Campisi); Kouadio, Pignat, Porcari (33’ st Gomez), Fusi, Giosu; Fall (43’ st Baggi), Pagano (48’ st Ferrari). A disp.: Trapani, Stringa, Corna, Ruscitto, Missaglia. All.: Tacchinardi.(4-3-1-2): Valtorta; Sanni, Avesani (16’ st Licini), Minelli, Menni; Mozzanica, Miglio (10’ st Ait Bakrim), Comotti (37’ st Vignali); Franzoni; Confalonieri (16’ st Berta), De Angelis. A disp.: Magoni, Manu-Aning, Garofalo, Scalvini, Coulibaly. All.: D’Innocenzi (Carobbio squalificato). ARBITRO: Sassano di Padova. MARCATORI: 41’ pt Pagano AMMONITI: Avesani, Mozzanica, Porcari, Berta, Fusi. Che la serata per ilsarà in salita lo si capisce dopo due soli minuti quando Pignat si ritrova a tu per tu con Valtorta chiamando all’ennesimo grande intervento di questo avvio di stagione il portiere che in ...