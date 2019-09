Ciclismo | Coppa Bernocchi in Tv su Rai Sport il 15 settembre | c' è la salita di Morazzone

Ciclismo - Coppa Agostoni in tv il 14 settembre su RaiSport : c'è il circuito di Lissolo : In questi giorni è di scena la Vuelta di Spagna. La stagione di Ciclismo proporrà nel mese di settembre una serie di appuntamenti, tra cui alcune gare in Italia. Tra queste ci sarà la Coppa Agostoni, da qualche anno nota anche come Giro delle Brianze. La 73ª edizione verrà disputata sabato 14 settembre 2019. A trasmettere la corsa ciclistica in diretta tv sarà Rai Sport. Un anno fa vinse Gianni Moscon. Il corridore del Team Ineos, in quella ...