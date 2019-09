Chiude il calciomercato | Icardi al Psg | il Milan prende Rebic

Calciomercato - si Chiude la sessione estiva : tutte le ufficialità dell’ultimo giorno : Si è chiusa la sessione estiva del Calciomercato. Settimane molto importanti per le oltre 100 squadre tra Serie A, B e C. A conclusione definitiva, tutte le operazioni ufficializzate quest’oggi, da stamattina fino alle 22. HELLAS VERONA – Stepinski LECCE – Babacar CITTADELLA – Ventola PESCARA – Drudi SASSUOLO – Romagna SALERNITANA – Hertaux ASCOLI – Leali PERUGIA – Fulignati MILAN ...

Calciomercato Inter - su Icardi è rimasto solo il Paris Saint-Germain : domani si può Chiudere! : Contatti continui tra l’Inter e il PSG in queste ore per Icardi, ma prima di chiudere i nerazzurri vogliono rinnovare il contratto La telenovela Icardi potrebbe concludersi nella giornata di domani, l’Inter infatti conta di chiudere con il Paris Saint-Germain, unico club rimasto sulle tracce dell’argentino. Piero Cruciatti/LaPresse Contatti continui in queste ore tra le parti secondo quanto riferisce Sky Sport, ...

Calciomercato estero - Dembelè Chiude al Psg : Navas chiede la cessione al Real Madrid : Si muove il Calciomercato anche all’estero con le ultime trattative. Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona arrivato nel 2017 dal Borussia Dortmund per ben 105 milioni di euro più bonus rappresenta l’ago della bilancia per l’operazione Neymar con il Psg. I blaugrana hanno proposto Dembelé come contropartita tecnica, ieri l’ex Dortmund – secondo quanto riporta il Mundo Deportivo – ha parlato il suo ...

Calciomercato 23 agosto : Juve-Icardi - non è finita : affondo Paratici. Roma-Rugani - si Chiude. Inter-Sanchez - le ultimissime : Calciomercato 23 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 23 agosto. JUVENTUS– Paratici non molla la pista Icardi. Di fatto, come evidenziato dall’odierna edizione dalla “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero potrebbe tentare il nuovo affondo per l’attaccante nerazzurro. Prima, però, il direttore sportivo bianconero dovrà metter mano alle cessioni. Dybala potrebbe esser sacrificato […] L'articolo ...

Calciomercato - Crotone : forse si Chiude per Despodov - si cercano rinforzi in difesa : E' pronto ad effettuare il suo debutto ufficiale in Serie B il Crotone di Giovanni Stroppa che nella giornata di oggi, sabato 24 agosto, a partire dalle ore 18:00 presso lo Stadio Comunale Ezio Scida, affronterà il Cosenza nel primo derby di Calabria della stagione. La società di pari passo continua a lavorare sul mercato alla ricerca degli ultimi rinforzi da concedere al suo allenatore, ultimo solo in ordine di tempo l'acquisto dell'attaccante ...

Calciomercato - le ultime trattative : l’Atalanta Chiude Laxalt - sondaggio della Fiorentina per Nagatomo : La Spal ha annunciato Karlo Letica, portiere croato che sostituirà Gomis nella rosa di Semplici, accordo con il Club Bruges in prestito con diritto di riscatto. Letica è un classe ’97 cheha giocato 16 partite nella scorsa stagione con Il Bruges tra Champions League e campionato belga. Anthony Georgiou lascia nuovamente il Tottenham con la formula del prestito, è un nuovo calciatore dell’Ipswich Town. Si rinforza ulteriormente ...

Calciomercato 10 agosto : Juve - Higuain resta? Napoli - passi avanti per Lozano. Inter-Dzeko - si Chiude : Calciomercato 10 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 10 agosto. JuveNTUS– Continua a tenere banco il possibile scambio alla pari tra Icardi-Dybala. Tuttavia, come riportato nelle ultime ore, Paratici sarebbe pronto a mettere il veto alla cessione del numero 10 argentino. Novità anche sul fronte Higuain, il Pipita potrebbe essere confermato. INTER– passi […] L'articolo Calciomercato 10 agosto: Juve, Higuain resta? ...

Calciomercato - l'Inter potrebbe Chiudere per Lukaku : Zhang e Pastorello sarebbero a Londra : potrebbe presto terminare il tormentone relativo al futuro di Romelu Lukaku. La Juventus si è tirata definitivamente fuori non potendo accontentare le richieste del Manchester United, dopo il rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi in Inghilterra. In corsa, dunque, è rimasta solo l'Inter, che adesso è in pole position e che potrebbe chiudere il suo acquisto nelle prossime ore. Sarebbe così accontentato il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ha ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Papà Higuain : 'Potrebbe Chiudere qui' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie: il padre di Higuain ha sottolineato come il figlio potrebbe chiudere la sua avventura in Europa a Torino.

Calciomercato Juventus - l’indizio del padre di Higuain : “Ci piacerebbe che Chiudesse con il River - ma…” : Giorni decisivi per il Calciomercato. Tante le situazioni in bilico, tra le quali spicca quella di Higuain. A parlare del futuro dell’argentino ci ha pensato il padre George che, dall’Argentina, ha parlato del figlio: “Gonzalo è in buon momento per chiudere la sua carriera nei prossimi due anni alla Juventus. A noi come famiglia piacerebbe che si ritirasse al River, c’è un grande e affettuoso rapporto con Gallardo”. Juventus, svelata ...

Calciomercato Roma News/ Papà Higuain : 'Potrebbe Chiudere alla Juve' - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: il padre di Gonzalo Higuain non ha escluso la possibilità che il figlio possa chiudere la carriera a Torino.

Calciomercato Inter - Cavani Chiude la porta ai nerazzurri : “resto al Psg” : Niente Cavani per l’Inter, continuano i problemi in casa nerazzurra a reperire un attaccante da consegnare ad Antonio Conte e molto probabilmente non sarà l’ex Napoli come conferma lo stesso Matador ai microfoni di ‘Le Parisien’: “del mio futuro – ha spiegato l’attaccante uruguayano – ho già parlato la scorsa stagione. Ho promesso, non solo ai tifosi, ma anche a me stesso, che sarei rimasto ...

Calciomercato Serie A - le ultime : il Milan Chiude per Leao - scambio Fiorentina-Roma - l’Arsenal su Khedira : Il Calciomercato continua anche nel weekend, ecco tutte le trattative di giornata. Il calciatore della Juventus Khedira è vicino all’Arsenal mentre su Matuidi c’è l’interesse del Manchester United. Roma e Fiorentina preparano affari, in due possono cambiare maglia, si tratta del difensore Pezzella e dell’attaccante Schick, il centrocampista Nzonzi nel mirino del Monaco, sempre i viola hanno preso il giovane ...