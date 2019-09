Chiara Ferragni sbaglia l' outfit e piange Video | Tutte le mie insicurezze…

Chiara Ferragni posta delle foto con Fedez - ai fan non sfugge un dettaglio : Chiara Ferragni posta delle foto sul suo profilo Instagram, ma ai suoi follower non sfugge un dettaglio Non c’è pace per Chiara Ferragni. Ogni volta che posta qualcosa sui social per qualcuno c’è sempre qualcosa che ‘non va’ oppure ‘di strano’. Oggi la bella influencer ha postato sul suo profilo Instagram una serie di fotografie […] L'articolo Chiara Ferragni posta delle foto con Fedez, ai fan non sfugge ...

Chiara Ferragni in lacrime su Instagram : "Un momento di svolta nella mia vita" (VIDEO) : Il 17 settembre esce 'Chiara Ferragni Unposted', docufilm dedicato alla vita della influencer italiana più famosa al mondo

Chiara Ferragni piange di gioia - il video su Instagram : «Un momento di svolta nella mia vita» : L'ultimo video pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram potrebbe trarre in inganno i fan distratti - che si limitano a guardare l'anteprima - o quelli che non parlano l'italiano....

Chiara Ferragni e Fedez - il primo anniversario di matrimonio è all’insegna del nude look : Chiara Ferragni festeggia il primo anno di matrimonio con Fedez e lo fa in mutande. La coppia ha scelto Portofino per concedersi qualche giorno tutto per sé, per celebrare il primo anniversario dopo il festoso matrimonio social svoltosi a Noto in presenza delle famiglie, degli amici e del loro piccolo Leone. Questa volta il bimbo però è rimasto a casa. Chiara e Federico hanno voluto concedersi un momento tutto per loro all’Hotel Belmond ...

Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil si sono sposati di nuovo - doppie nozze per l’ex di Chiara Ferragni : Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni, si è sposato di nuovo. Dopo le prime nozze a Malibu del gennaio 2018, l’imprenditore ed ex socio di The Blonde Salad, ha detto nuovamente sì alla compagna, la modella francese Gabrielle Caunesil. A differenza della prima volta, questo evento non è stato celebrato alla presenza dei due soli sposi. Le nozze organizzate nel castello di Segalari a Castagneto Carducci, in Toscana, hanno richiamato una ...

“Hai il c**o molle e flaccido”. Chiara Ferragni esagera : il vestito è trasparente e si vede tutto : È passato un anno da quello che per il mondo del gossip e dello spettacolo è stato il matrimonio del secolo. Stiamo parlando delle nozze tra Chiara Ferragni e Fedez che proprio di questi tempi, dodici mesi fa, erano impegnati in preparativi vari, tra invitati, liste di regali, diritti televisivi e dirette social. Quella giornata è rimasta negli annali e ha coinvolto un paese intero, Noto, per una festa che è durata la bellezza di tre ...

Chiara Ferragni è sensualissima e Fedez si gode il panorama : Chiara Ferragni è immortalata mentre indossa un sexy abito trasparente per festeggiare l’anniversario di matrimonio con Fedez che apprezza il look. I fan, però, la pensano diversamente. Chiara Ferragni non ci pensa due volte a stuzzicare i suoi oltre 17 milioni di follower su Instagram. Questa volta, però, a pubblicare il post è stato proprio suo marito Fedez.\\ La coppia, convolata a nozze lo scorso settembre, si sta godendo ...