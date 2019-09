Cervia | trova borsello con 2200 euro e lo restituisce Il proprietario | “C’è ancora gente

Fonte : fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2019) Auna turista passeggiando sul lungomare ha notato su una panchina une ha scoperto che all’interno, oltre ai documenti, c’erano molti soldi. Non ci ha pensato due volte a portarlo alla polizia locale. Il, un turista veneto, ringrazia: “I valori di una voltavivi”.

