“C’è stato un imprevisto | mio figlio ha rischiato” Rosa Perrotta | il retroscena sul parto

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2019) L’attesa di Pietro Tartaglione eè finita il 25 luglio quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo al mondo Domenico. L’annuncio era arrivato sui social di Pietro Tartaglione, da due anni compagno di Rossa. “La felicità pesa 4 Kg”, scrive accompagnando la foto del braccialetto messo al polso del bambino appena nato.aveva descritto così il misto di emozioni sopraggiunte con l’arrivo della notizia che le ha cambiato la vita: “All’ inizio non vi nascondo che avevo un sacco paura perché come sapete non eramesso in cantiere. Quindi essendo una cosa così grande e importante che arriva all’ improvviso, per me che tendo a controllare e pianificare tutto, non èsemplice”. Ma la vista degli occhi, delle manine e dei piedini cancellerà ogni timore e l’istinto saprà guidarla”.A circa un mese dalla nascita del piccolo Domenico,...

Agenzia_Ansa : Il Papa resta chiuso in ascensore, si scusa per il ritardo con i fedeli: 'C'è stato un calo di tensione, poi sono v… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Con la crisi Salvini va in ufficio. Ma nel 2019 c’è stato solo un mese - lucatelese : Mentana: “c’è stato l’incontro Zingaretti-Di Maio”. Di Maio chiede che #Conte resti a Palazzo Chigi. #inonda -