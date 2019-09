CdS – Insigne rischia l’Italia! Mancini valuta le sue condizioni | ha già il sostituto

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 2 settembre 2019)il primo match della stagione con la Nazionale italiana Il CT della Nazionale italiana Robertodeve fare i conti con tre degli infortunati convocati per le sfide di qualificazioni all’europeo contro Armenia e Finlandia: Giorgio Chiellini (capitano della nazionale), Lorenzoe Mattia De Sciglio. Come riporta l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, il capitano del Napoli Lorenzobloccato da un risentimento al flessore destro, oggi andrà a Bologna con il resto del gruppo azzurro per fare un controllo ere le suefisiche aspettando il parere del professor Ferretti che guida lo staff medico della Nazionale italiana. Nel caso in cui, il capitano del Napoli non dovesse far parte di questa prima spedizione azzurra della stagione, il CT, chiamerà Politano come suo. I CONVOCATI Gianluigi Donnarumma (Milan), ...

SiamoPartenopei : CdS - Insigne, Italia a rischio: in giornata saranno valutate le sue condizioni - Spazio_Napoli : - MondoNapoli : CDS - La serata dei tre tenori: 'Insigne super, Mertens e Callejòn ok: ora Lozano' - -